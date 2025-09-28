सोलापूर

पाऊस 'या' तारखेपर्यंत महाराष्ट्रात राहण्याची शक्यता; हवामान तज्ज्ञ डॉ. साबळे यांनी दिली महत्त्वाची अपडेट, प्रशांत महासागरात काय घडतंय?

Pacific Ocean Low Pressure Leads to Heavy Rainfall in Maharashtra : प्रशांत महासागरातील पाण्याचे तापमान डिसेंबरपर्यंत कमी राहण्याची शक्यता आहे.
Pacific Ocean low Pressure

Pacific Ocean low Pressure

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सोलापूर : प्रशांत महासागरात कमीदाबाचा पट्टा निर्माण (Pacific Ocean low Pressure) झाल्याने राज्यासह जिल्ह्यात अतिवृष्टी होत आहे. प्रशांत महासागरातील तापमान थंड होत आहे. महासागराचे तापमान २८ अंश से. असणे अपेक्षित असताना ते आता १५ ते २० अंशावर गेले आहे. विशेष म्हणजे मे महिन्यापासून अशीच स्थिती आहे. ही स्थिती १० ऑक्टोबरपर्यंत अशीच राहणार असल्याची माहिती डॉ. रामचंद्र साबळे (Dr. Ramchandra Sable) यांनी दिली.

