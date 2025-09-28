पाऊस 'या' तारखेपर्यंत महाराष्ट्रात राहण्याची शक्यता; हवामान तज्ज्ञ डॉ. साबळे यांनी दिली महत्त्वाची अपडेट, प्रशांत महासागरात काय घडतंय?

सोलापूर : प्रशांत महासागरात कमीदाबाचा पट्टा निर्माण (Pacific Ocean low Pressure) झाल्याने राज्यासह जिल्ह्यात अतिवृष्टी होत आहे. प्रशांत महासागरातील तापमान थंड होत आहे. महासागराचे तापमान २८ अंश से. असणे अपेक्षित असताना ते आता १५ ते २० अंशावर गेले आहे. विशेष म्हणजे मे महिन्यापासून अशीच स्थिती आहे. ही स्थिती १० ऑक्टोबरपर्यंत अशीच राहणार असल्याची माहिती डॉ. रामचंद्र साबळे (Dr. Ramchandra Sable) यांनी दिली..कमी दाबाचा पट्टा राहण्याचा एवढा मोठा कालावधी पहिल्यांदाच निर्माण झाला आहे. प्रशांत महासागरात हवेचा कमी दाब तायर होत असल्याने बंगालच्या उपसागरात कमीदाबाची स्थिती निर्माण होत आहे. हा कमी दाबाचा पट्टा महाराष्ट्राकडे सरकत आहे. हा कमी दाबाचा पट्टा ईशान्येकडून येत आहे. यामुळे महाराष्ट्रात मोठा पाऊस पडत आहे..Solapur Flood : शिक्षणानंतर नोकरीचं काय? डिग्रीचं शिक्षण सोडून व्यवसाय सुरू केला; पावसानं सगळं संपलं, लाखोंच खत पाण्यात.आणखी दाब कमी झाल्यास काही भागात ढगफुटी होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. यंदा प्रथमच प्रशांत महासागरात मे ते सप्टेंबर असा प्रदीर्घ कालावधी तापमान कमी होत आहे. प्रशांत महासागरातील पाण्याचे तापमान डिसेंबरपर्यंत कमी राहण्याची शक्यता आहे. जेव्हा तापमान वाढेल तेव्हा पाऊस कमी होण्याचा अंदाज डॉ. साबळे यांनी व्यक्त केला..प्र.१: प्रशांत महासागरात कमी दाब का निर्माण झाला आहे?उ.१: महासागराचे तापमान घटल्यामुळे हवेचा कमी दाब निर्माण झाला आहे.प्र.२: या स्थितीचा महाराष्ट्रावर काय परिणाम होतो आहे?उ.२: या कमी दाबामुळे महाराष्ट्रात सलग मुसळधार पाऊस होत आहे.प्र.३: ही स्थिती किती दिवस राहणार आहे?उ.३: तज्ञांच्या मते ही स्थिती १० ऑक्टोबरपर्यंत कायम राहण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.