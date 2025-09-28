Solapur Rainfall : आधीच पुरानं सगळं धुऊन नेलं, आता आणखी किती पाणी येणार? सीनेबरोबरच भीमा नदीकाठीही पुराची वाढली धास्ती

सोलापूर : जिल्ह्यात पुन्हा पावसाने (Solapur Rainfall) थैमान घालण्यास सुरवात केली आहे. शुक्रवारी रात्री मुसळधार पावसाने (Red Alert) हजेरी लावली आहे. आधीच पुराने सगळं धुऊन नेलं आणि आता आणखी किती पाणी येणार? म्हणजे सावरण्याआधीच विस्कटणार, अशी स्थिती झाली आहे. सीना काठच्या काही घरांमध्ये राहण्यास गेलेल्या लोकांना पुन्हा घर सोडावे लागत आहे. तशीच स्थिती भीमाकाठी देखील झाली आहे. तर शहरातील आदिला नदीला पूर आला आहे आणि होटगी आणि हिप्परगा दोन्ही तलाव ओव्हरफ्लो झाले आहेत..जिल्ह्यातील माढा, करमाळा, मोहोळ, उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूरसह अक्कलकोट तालुक्यातील काही भागात सीना नदीचे पाणी काही अशी ओसरले असताना पुन्हा प्रशासन घराबाहेर पडण्याचे सांगत आहे. करमाळा आणि माढा तालुक्यात शुक्रवारी रात्री पावसाचा जोर वाढला आहे. शिवाय हवामान खात्याकडून अतिवृष्टीचा इशारा (रेड अलर्ट) दिल्याने शेतकरी पुन्हा धास्तावला आहे..भीमा खोऱ्यातही मुसळधआर पाऊस झाल्याने शनिवारी दुपारी उजनीतून विसर्ग वाढविण्यात आला होता. ८० हजारावरून पुन्हा विसर्ग वाढणार असल्याचे प्रशासनाकडून सागण्यात आल्याने भीमा नदीकाठीही आता पुराचा धोका वाढला आहे. पंढरपुरातील जुना दगडी पुलासह वाळवंटातील मंदिरांना वेढा पडला आहे. पावसाचा जोर वाढत राहिला तर अवस्था आणखी हाताबेहर जाण्यार अशी स्थिती आहे..पाऊस 'या' तारखेपर्यंत महाराष्ट्रात राहण्याची शक्यता; हवामान तज्ज्ञ डॉ. साबळे यांनी दिली महत्त्वाची अपडेट, प्रशांत महासागरात काय घडतंय?.FAQsप्र.१: सोलापूर जिल्ह्यात रेड अलर्ट का दिला आहे?उ.१: मुसळधार पावसामुळे पूरस्थिती निर्माण झाली असून त्यामुळे रेड अलर्ट जारी केला आहे.प्र.२: कोणत्या नद्यांना पूर आला आहे?उ.२: सीना आणि भीमा नद्यांना पूर आला असून आसपासच्या गावांना धोका आहे.प्र.३: नागरिकांना काय सूचना दिल्या आहेत?उ.३: प्रशासनाने नागरिकांना घराबाहेर पडण्याचा व सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्याचा सल्ला दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.