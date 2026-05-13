सोलापूर

Gangadharpant Kuchan Passes Away: विणकररत्न, माजी खासदार गंगाधरपंत कुचन यांचे निधन; २३ सहकारी सूतगिरण्यांच्या उभारणीत योगदान, शरद पवारांच्या भेटीचा काय आहे किस्सा..

Sharad Pawar meeting memory Gangadharpant Kuchan story: सहकार क्षेत्रातील विणकररत्न गंगाधरपंत कुचन यांचे देहदानानंतर अंत्यदर्शनाला मान्यवरांची गर्दी; २३ सहकारी सूतगिरण्या, रुग्णालये व शिक्षण संस्थांच्या उभारणीत मोलाचा वाटा
Weaver icon Gangadharpant Kuchan obituary Maharashtra news

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : येथील माजी खासदार तथा विणकररत्न गंगाधरपंत सिद्रामप्पा कुचन (वय ९१) यांचे मंगळवारी (ता. १२) पहाटे हृदयविकाराने निधन झाले. सकाळी नऊच्या सुमारास त्यांचे पार्थिव पद्मनगर येथील निवासस्थानी आणण्यात आले. सायंकाळी पाचपर्यंत राजकीय, सामाजिक, सहकार, शैक्षणिक आदी क्षेत्रांतील मान्यवर तसेच समाजबांधवांनी अंत्यदर्शनासाठी गर्दी केली होती.

