Gangadharpant Kuchan Passes Away: विणकररत्न, माजी खासदार गंगाधरपंत कुचन यांचे निधन; २३ सहकारी सूतगिरण्यांच्या उभारणीत योगदान, शरद पवारांच्या भेटीचा काय आहे किस्सा..

सोलापूर : येथील माजी खासदार तथा विणकररत्न गंगाधरपंत सिद्रामप्पा कुचन (वय ९१) यांचे मंगळवारी (ता. १२) पहाटे हृदयविकाराने निधन झाले. सकाळी नऊच्या सुमारास त्यांचे पार्थिव पद्मनगर येथील निवासस्थानी आणण्यात आले. सायंकाळी पाचपर्यंत राजकीय, सामाजिक, सहकार, शैक्षणिक आदी क्षेत्रांतील मान्यवर तसेच समाजबांधवांनी अंत्यदर्शनासाठी गर्दी केली होती..गेल्या पंधरा वर्षांपासून ते सक्रिय राजकारणापासून दूर होते; मात्र सहकारी व सामाजिक संस्थांना ते सातत्याने मार्गदर्शन करत होते. त्यांच्या पश्चात तीन मुले, दोन मुली, सुना, नातवंडे व जावई असा परिवार आहे..गंगाधरपंत कुचन यांनी राज्यातील सहकार क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करत २३ सहकारी सूतगिरण्यांच्या उभारणीत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. १९८० आणि १९८५ मध्ये ते सोलापूर लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेस पक्षाच्या वतीने निवडून आले होते. अश्विनी सहकारी रुग्णालय, मार्कंडेय सहकारी रुग्णालय यांच्या उभारणीत त्यांचा सिंहाचा वाटा होता. ते अनेक वर्षे राज्य सहकारी बँकेवर संचालक होते. सोलापूरच्या पूर्व भागातील नागरी बँका, पतसंस्था उभारणीतही त्यांचे सक्रिय योगदान राहिले. हैदराबाद रस्त्यावरील पहिल्या विडी घरकुल उभारणीच्या कामाची मुहूर्तमेढ त्यांनी रोवली होती. पद्मशाली शिक्षण संस्था तसेच विविध शिक्षण संस्थांच्या उभारणीतही त्यांनी पुढाकार घेतला..महाराष्ट्राच्या राजकारणात यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील यांचे ते खंदे समर्थक मानले जात. १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसने त्यांना उमेदवारी डावलली. त्यानंतर १९९० मध्ये त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. सोलापूर शहर उत्तर विधानसभा मतदारसंघातून तत्कालीन भाजप उमेदवार लिंगराज वल्याळ यांच्या विजयासाठी त्यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. त्यानंतर १९९५ च्या सुमारास त्यांनी पुन्हा काँग्रेसमध्ये घरवापसी केली. सहकार व राजकीय अनुभवामुळे राज्यातील विविध पक्षांतील नेते त्यांचे मार्गदर्शन घेत असत..शरद पवार भेटीचा किस्सागंगाधरपंत कुचन हे वक्तशीरपणासाठी प्रसिद्ध होते. रविवारी ते कोणालाही भेटत नसत. एकदा सोलापूर दौऱ्यावर आलेल्या ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना त्यांची भेट घ्यायची होती. मात्र, रविवारी भेट न मिळाल्याने पवारांना मुक्काम करून सोमवारी कुचन यांची भेट घ्यावी लागली होती..१५ वर्षांपूर्वीच केला होता देहदानाचा संकल्पसुमारे १५ वर्षांपूर्वी त्यांनी देहदानाचा संकल्प केला होता. त्यानुसार त्यांच्या निधनानंतर मंगळवारी देहदान करण्यात आले. पार्थिव प्रथम पद्मनगर येथील निवासस्थानी व नंतर पुत्र लक्ष्मीनारायण कुचन यांच्या निवासस्थानी अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात आले. त्यानंतर आवश्यक सोपस्कार पूर्ण करून पार्थिव अश्विनी वैद्यकीय महाविद्यालय व संशोधन केंद्राकडे सुपूर्द करण्यात आले.