Solapur Politics: मुख्यमंत्री, पालकमंत्र्यांच्या मनात तरी काय?; साेलापूर जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनाही लागेना अंदाज, उत्सुकता वाढली!

सोलापूर : जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच भाजपला ६८ पैकी ३८ जागा मिळाल्या आहेत. नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी असलेल्या अध्यक्षपदावर कोणाची वर्णी लागणार? याबद्दल कमालीची उत्सुकता निर्माण झाली आहे. अध्यक्षपदाच्या खुर्चीत कोणाला बसवायचे? याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या मनात अन् डोक्यात चाललंय तरी काय? याचा अंदाज नव्या सदस्यांनाही लागताना दिसत नाही. दिवसेंदिवस जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाबाबत उत्सुकता वाढू लागली आहे. महापालिकेच्या स्वीकृत नगरसेवक निवडीचा विषय उद्या (शुक्रवार, ता. २०) संपणार आहे. त्यानंतर भाजपचे पूर्णपणे मिशन जिल्हा परिषद अध्यक्ष व पंचायत समिती सभापती निवड हेच असणार आहे. जिल्ह्यात २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने माढा आणि सोलापूर या दोन्ही जागा गमाविल्या आहेत. या दोन्ही जागा पुन्हा ताब्यात घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेतील पदाधिकारी निवड महत्वाची असणार आहे. पहिल्या टप्प्यात पंचायत समित्यांच्या सभापतींच्या निवडी होणार आहेत. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांची निवड होण्याची शक्यता आहे..जिथे जास्त यश तिथे संधीज्या तालुक्यांनी सर्वाधिक सदस्य विजयी केले, त्या तालुक्यांना जिल्हा परिषदेत प्राधान्याने पहिल्या अडीच वर्षात अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समित्यांचे सभापती, पक्षनेते या पदावर संधी दिली जाऊ शकते. त्यामध्ये बार्शी, मंगळवेढा, उत्तर सोलापूर, अक्कलकोट, दक्षिण सोलापूर, मोहोळ, माढा सात तालुक्यांचा नंबर लागू शकतो. भाजपच्या ३८ सदस्यांपैकी ३८ सदस्य या सात तालुक्यातून विजयी झाले आहेत. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, चार समित्या (उपाध्यक्षांना जाणारी एक) व पक्षनेते ही सात पदे महत्वाची आहेत. सात तालुक्याला सात महत्वाची पदे देऊन हा फॉर्म्युला आमलात आणला जाऊ शकतो..जिथे विरोधी आमदार तिथे संधीजिल्ह्यातील ११ आमदारांपैकी बार्शी, करमाळा, माढा, मोहोळ, माळशिरस व सांगोला या सहा ठिकाणी भाजप विरोधी आमदार आहेत. लोकसभा व विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून बार्शी, करमाळा, माढा, मोहोळ या तालुक्यांतील सदस्याला जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात महत्वाची जबाबदारी दिली जाऊ शकते. या माध्यमातून २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी केली जाऊ शकतो. सोलापूर लोकसभा मतदारसंघात भाजपचे पाच आमदार आहेत. माढा लोकसभा मतदारसंघात भाजपचा एकही आमदार नाही. माढा लोकसभा मतदारसंघात जिल्हा परिषद अध्यक्षपद देऊन कमबॅकचा प्रयोग होऊ शकतो..ओबीसीच, पण पुरुष की महिला?जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) आहे. सध्या महिला सदस्यांच्याच नावाची अधिक चर्चा होत आहे. जिल्ह्यात ओबीसी फॅक्टरमध्ये धनगर, माळी, लिंगायत-वाणी व कुणबी मराठा हे घटक निर्णायक आहेत. अध्यक्षपदाच्या माध्यमातून ओबीसीतील मोठ्या घटकांना भाजपसोबत जोडण्याची रणनितीही खेळली जाऊ शकते.