Pandit Deshmukh Murder Case: कोण होते पंडित कमलाकर देशमुख, कशी झाली होती हत्या? सोलापूर हादरवणारी Exclusive माहिती

Inside the Pandit Deshmukh Murder Case: मोहोळच्या राजकारणाला हादरवणाऱ्या पंडित देशमुख हत्याकांडामागील वैर, अपहरणाचा थरार, निर्दयी मारहाण आणि संपूर्ण सोलापूर पेटवून टाकणाऱ्या दंगलीचा धक्कादायक घटनाक्रम वाचा
pandit deshmukh murder

pandit deshmukh murder

मोहोळ तालुक्यात भाजपला अनगर नगरपरिषदेच्या बिनविरोध निवडीतून मोठा राजकीय आधार मिळाला असतानाच, सोलापूर जिल्ह्याच्या राजकारणात मात्र जुन्या वैराची धग पुन्हा भडकली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चे नेते उमेश पाटील यांनी थेट २००५ मधील शिवसेना नेते पंडित कमलाकर देशमुख यांच्या हत्याकांडात तत्कालीन आमदार राजन पाटील यांचे चिरंजीव विक्रांत ऊर्फ बाळराजे पाटील यांना ‘सूत्रधार’ ठरवत गंभीर आरोप केले आहेत. या आरोपांमुळे मोहोळ-सोलापूरच्या राजकीय वर्तुळात तणाव, संशय आणि संघर्षाची नवी ठिणगी पडली आहे. आता नेमके पंडित देशमुख कोण होते आणि त्यांची हत्या कशी घडली होती, हे समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.

