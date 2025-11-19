Who is Rajan Patil : अजित पवारांचा डाव उधळणारा पठ्ठ्या! अनगरच्या रणांगणातून राजकीय ठिणगी पेटवणारे राजन पाटील कोण?

सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यातील अनगर गाव राजकीयदृष्ट्या नेहमीच चर्चेत राहिले आहे. येथील नगरपंचायत निवडणूक ही फक्त स्थानिक पातळीची नाही, तर राज्याच्या राजकारणातील वादग्रस्त घडामोडींचे प्रतिबिंब ठरली आहे. माजी आमदार राजन पाटील यांच्या कुटुंबाचे या भागात तीस वर्षांचे वर्चस्व असले तरी नुकत्याच घडलेल्या घडामोडींमुळे या वर्चस्वाला हादरा बसला. अनगर नगरपंचायतीच्या स्थापनेनंतर प्रथमच होणाऱ्या निवडणुकीत १७ नगरसेवकांच्या जागा बिनविरोध गेल्या, पण नगराध्यक्षपदावर थेट लढत होण्याची शक्यता निर्माण झाली. मात्र, या लढतीत राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) च्या उमेदवार उज्वला थिटे यांचा अर्ज बाद झाल्याने राजन पाटील यांच्या समर्थकांनी जल्लोष साजरा केला. यातूनच राजन पाटील यांचे चिरंजीव विक्रांत (बाळराजे) पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना थेट आव्हान दिले, ज्यामुळे हा वाद राज्यपातळीवर पोहोचला आहे. .राजन पाटील हे कोण?राजन पाटील हे मोहोळ–वैराग मतदारसंघाचे तीन वेळा आमदार राहिलेले ज्येष्ठ राजकारणी आहेत. ते शेतकरी कामगार पक्षाचे स्वातंत्र्यानंतरचे पहिले आमदार लोकनेते (स्व.) बाबुराव अण्णा पाटील अनगरकर यांचे चिरंजीव असल्याने राजकीय परंपरेचा मजबूत पाया त्यांच्या वाट्याला आला. 1994 ते 2004 या सलग तीन पंचवार्षिक काळात त्यांनी एकदा काँग्रेस (आय) तर दोन वेळा राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून आमदारपद भूषविले. मोहोळ तालुक्यातील जनतेशी मजबूत जनसंपर्क, काटकसरी आर्थिक धोरण आणि प्रामाणिक काम करण्याची शैली यामुळे ते स्थानिक राजकारणातील लोकप्रिय आणि प्रभावशाली नेतृत्व म्हणून ओळखले जातात. ते जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे तीनवेळा अध्यक्ष राहिले आहेत. सरपंचपदापासून सुरूवात राजन पाटील यांची राजकीय कारकीर्द अनगर ग्रामपंचायतीच्या बिनविरोध निवडलेल्या सरपंचपदापासून सुरू झाली. 1992 मध्ये अनगर गटातून बिनविरोध जिल्हा परिषद सदस्य झाले आणि जिल्हा परिषदेतही महत्त्वपूर्ण कामगिरी केली. पंचायत राज समितीचे दोन वेळा अध्यक्ष म्हणून त्यांनी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची पारदर्शक तपासणी केली आणि विकासप्रक्रियेला योग्य दिशा देण्याचे काम केले. राज्य सहकार परिषदेचे अध्यक्ष म्हणूनही त्यांच्या कार्यकाळात अनेक सहकारी संस्थांमध्ये शिस्तबद्धता आणि पारदर्शकता वाढली. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) सोडल्यानंतर नुकताच त्यांनी भाजपात प्रवेश करून नवा राजकीय अध्याय सुरू केला आहे.आदर्श कारखान्याचे मॉडेलमतदारसंघातील गावे–गावांतील गटतटाचे राजकारण संपवून ‘बेरीज’ राजकारणाची संकल्पना रुजविण्याचे श्रेयही राजन पाटील यांना जाते. मतदारसंघ आरक्षणानंतर पक्षाने अल्पावधीत दिलेल्या नवख्या उमेदवारांना 2009 मध्ये प्रा. लक्ष्मण ढोबळे, 2014 मध्ये रमेश कदम आणि 2019 मध्ये यशवंत माने यांना विजय मिळवून देण्याची किमया त्यांनी साधली. लोकनेते बाबुराव पाटील साखर कारखाना अल्पावधीत, कमी खर्चात आणि कोणतेही कर्ज न ठेवता उभारून त्यांनी कर्जमुक्त, आदर्श कारखान्याचे मॉडेल साकारले होते.सडेतोड आणि पारदर्शक पद्धतीने राजकारण करून त्यांनी वेगळी छाप निर्माण केली. मात्र, या सर्व यशामागे वैरभावनाही दडलेली आहेत. अनगर गावात त्यांच्या कुटुंबाचे वर्चस्व असले तरी स्थानिक पातळीवर सतत वाद होत असतात..Angar Nagarparishad Election: भाजप नेत्यावर गंभीर आरोप, Ujwala Thite यांनी पोलीस संरक्षणात फॉर्म भरला | Sakal News.नगरपंचायत निवडणूक वर्चस्वाला आव्हान देणारीअनगर नगरपंचायत निवडणूक ही राजन पाटील यांच्या वर्चस्वाला आव्हान देणारी ठरली. ६० वर्षांत पहिल्यांदाच ही निवडणूक होत असल्याने ती राज्यभर चर्चेत आली. नगरसेवकांच्या १७ जागांसाठी १७ अर्ज दाखल झाल्याने बिनविरोध निवड झाली. राजन पाटील यांच्या समर्थकांनी फटाके फोडून, गुलाल उधळून जल्लोष केला. मात्र, नगराध्यक्षपदासाठी भाजपकडून राजन पाटील यांची सून प्राजक्ता अजिंक्यराणा पाटील यांचा अर्ज दाखल झाला..उज्वला थिटे अर्ज बादयाचवेळी राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) कडून उज्वला थिटे यांना उमेदवारी जाहीर झाली. यामुळे बिनविरोध परंपरा खंडित होण्याची शक्यता निर्माण झाली. उज्वला थिटे यांनी अर्ज दाखल करण्यासाठी प्रयत्न केल्यानंतर राजन पाटील यांच्या समर्थकांकडून अडथळे निर्माण झाल्याचा आरोप केला. रस्ते अडवणे, पाठलाग करणे, गुंडागर्दी असे प्रकार घडल्याने पोलीस बंदोबस्ताची मागणी करण्यात आली. शेवटी, सोमवारी पहाटे ५ वाजता उज्वला थिटे पोलीस संरक्षणात अनगरला पोहोचल्या आणि अर्ज दाखल केला.मात्र, मंगळवारी छाननीदरम्यान त्यांचा अर्ज बाद ठरला. कारण सूचकाची सही नसल्याचे कारण दिले गेले. यानंतर राजन पाटील यांच्या कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रवादीचा झेंडा जाळून विजयोत्सव साजरा केला. उज्वला थिटे यांनी याला राजन पाटील यांचा कट असल्याचा आरोप केला आणि न्यायालयात अपील करण्याची घोषणा केली..राजकीय वैरी कोण?मोहोळ तालुक्यातील राजकारणात राजन पाटील यांचा मुख्य वैरी राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील असल्याची चर्चा आहे. अनगरचे राजन पाटील आणि नरखेडचे उमेश पाटील, हे दोन 'पाटील' नेहमी वादात असतात. नगरपंचायत निवडणुकीत उमेश पाटील यांनी उज्वला थिटे यांना पाठिंबा दिला. उमेश पाटील यांनी अर्ज बाद होण्यामागे राजन पाटील यांचा हात असल्याचा आरोप केला. पूर्वी जिल्हा परिषद गट रचनेतही दोघांमध्ये संघर्ष झाला. उमेश पाटील यांनी राजन पाटील यांच्या वर्चस्वातील गावे वगळण्यात यश मिळवले. या निवडणुकीत उमेश पाटील यांचा हात असल्याने वाद तीव्र झाला. अजित पवार यांनी उज्वला थिटे यांना उमेदवारी देऊन राजन पाटील यांना 'दंड थोपटले', पण अर्ज बादानंतर बाळराजे पाटील यांनी 'अजित पवार, अनगरकरांचा नाद करू नका' असे आव्हान दिले. यामुळे मोहोळचे राजकारण आता राज्याच्या प्रमुख नेत्यांपर्यंत पोहोचले आहे..Angar Election: राष्ट्रवादीच्या उज्ज्वला थिटेंचा अर्ज बाद का झाला? 