Solapur : मारायचं होतं सासूला, पण पतीचा मृत्यू; प्रेमप्रकरणातून विषप्रयोग, पत्नी अन् प्रियकराला अटक

पत्नीने प्रियकराच्या मदतीने सासूला विष देण्याचा कट रचला मात्र पतीचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना पोलिस तपासात उघड झाली आहे. या प्रकरणी पत्नीसह तिच्या प्रियकराला पोलिसांनी अटक केली आहे. ही घटना उंबरगाव (ता. पंढरपूर) येथे घडली. उंबरगाव येथील समाधान लोहार (वय ३४) यांचा विवाह २०१३ मध्ये सारिका (वय ३२) हिच्याशी झाला. विवाहानंतर काही वर्षांनी सारिका व तिची सासू विमल यांच्यात वाद होऊ लागले होते..चार वर्षापासून सारिका हिचे गावातील शेखर चंदनशिवे याच्याशी प्रेमसंबंध असल्याचे उघड झाले. याबाबत पती समाधान व सासू विमल यांना माहिती असून त्यातून घरात सतत वाद होत होते. १० जानेवारी २०२६ रोजी सकाळी शेखरने सारिकाला शेतात बोलावून पांढऱ्या रंगाचे विषारी औषध असलेली अर्धवट भरलेली पाण्याची बाटली दिली. आपल्या संबंधांना आड येणाऱ्या सासूला संपवण्यासाठी हे विषारी द्रावण पिण्याच्या पाण्यात टाक, असे त्याने सांगितले. त्यानुसार रात्री घरात कोणी नसताना सारिकाने कळशीतील पाण्यात ते द्रावण टाकले व बाटली जाळून टाकली..Solapur Dhule Highway Accident: चार दिवसांपूर्वी साखरपुडा, परीक्षेसाठी लातूरला निघाले अन् काळाने गाठले .दरम्यान, सासूने ते पाणी पिताना चव कडू लागल्याने तांब्यातील पाणी मुलगा समाधानजवळ ठेवले. त्यानंतर जेवणानंतर समाधान यांनी तेच पाणी पिले. रात्री साडेअकराच्या सुमारास त्यांना उलट्या सुरू झाल्याने खासगी रुग्णालयात नेले. उपचारादरम्यान १६ जानेवारीला त्यांचा मृत्यू झाला..पोलिसात दोघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी शेखर संताराम चंदनशिवे व सारिका समाधान लोहार यांनी संगनमताने कट रचून पती समाधान गणपत लोहार यांना विषारी पाणी पाजून ठार मारल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, दोघांना अटक करण्यात आली आहे. पुढील तपास उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रशांत डगळे करत आहेत..