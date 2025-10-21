सोलापूर

धक्कादायक! 'सुट्ट्या रद्द हाेतात म्हणून वाघालाच ठरवल तरस'; वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचा प्रताप'; दोन गायी ठार..

Outrage in forest department: रामलिंग अभयारण्य परिसरात अधिवास तयार केलेल्या वाघाचा एक महिन्यापासून थांगपत्ता नाही. यापूर्वीही तीन-तीन महिने वाघ गायब होता. सध्या वाघ अज्ञातस्थळी असतानाच वैराग परिसरात गायींवर वन्यप्राण्यांकडून हल्ले झाले.
सकाळ वृत्तसेवा
-अरविंद मोटे

सोलापूर : दिवाळीतील सुट्ट्या रद्द होतात म्‍हणून वाघाच्या हल्‍ल्‍यास तरसाचा हल्‍ला असल्‍याचे पंचनामा करणाऱ्या वन कर्मचाऱ्यांकडून ठरवले जात आहे. एका वन अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर या मागील गौडबंगाल सांगितले. त्यामुळे वन विभागाने सुट्टीसाठी केलेला प्रताप समोर आला. यामुळे सर्वत्र आश्‍चर्य व्‍यक्त केले जात आहे.

