Chokoba Smarak: राजकीय पाठबळ मिळाल्याने चोखोबा स्मारकाचा प्रश्न मार्गी लागेल?; एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री असताना दिलेल्या आश्वासनाचा विसर!

मंगळवेढा : मुख्यमंत्री पदावर असताना एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवेढ्यातील चोखोबा स्मारकाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिले मात्र राज्यात मुख्यमंत्र्याच्या पद बदलामुळे हे आश्वासन अपूर्ण राहिले असले तरी एकनाथ शिंदे राज्यातील सरकारचे प्रतिनिधी आहेत शिवाय या मतदारसंघात राजकीय बळ मिळाल्यामुळे आता तरी चोखोबा स्मारकाचा प्रश्न मार्गी लागावा, अशी अपेक्षा मंगळवेढ्यातील नागरिकातून होत आहे व्यक्त होत आहे..मंगळवेढ्यात महात्मा बसवेश्वर व संत चोखोबा यांचा स्मारकाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. राजकीय पातळीवर अनेक अडथळे पार करीत आहेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे 2024 च्या विधानसभा निवडणूक झालेल्या आषाढी एकादशीला पूजेच्या निमित्ताने पंढरपूर दौऱ्यावर आले असता मंगळवेढ्यातील शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेऊन चोकोबा स्मारकाचा प्रश्न मार्गी लावावा व स्मारक करत असताना स्थानिक व्यापाऱ्यांना विश्वासात घ्यावे शिवाय तो प्रश्न आपल्या स्तरावर प्रलंबित आहे व जास्तीचा निधी तात्काळ उपलब्ध करावा अशी विनंती केली होती. .चोकोबा स्मारकाचा समावेश देहू आळंदी भंडारा डोंगर या तीर्थाच्या विकासामध्ये करण्यात आला परंतु यातून मंगळवेढासाठी अद्याप निधीची तरतूद झाली नाही त्यावेळी तात्काळ त्यांनी जिल्हाधिकारी व तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांना यामध्ये लक्ष घालण्याच्या सूचना केल्या मात्र त्यानंतर कोणतेही प्रकारची प्रगती या स्मारकाच्या संदर्भात झालेली नाही दरम्यान राज्य निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्र्याचा पद बदल झाला. .मुख्यमंत्री असलेले एकनाथ शिंदे हे उपमुख्यमंत्री झाले. मात्र त्यांनी देखील पुन्हा या स्मारकाच्या प्रश्नाकडे लक्ष दिले नाही सध्या या मतदारसंघात त्यांना भगीरथ भालके व अनिल सावंत यां निमित्ताने शिवसेनेला मोठे राजकीय चेहरे मिळाल्याने शिवसेनेला या मतदारसंघात पाठबळ मिळणार असला तरी या मतदारसंघातील यास मार्गाचा प्रश्न मार्गी लागणे आवश्यक आहे स्थानिक आमदार समाधान आवताडे हे भाजपचे आहेत भाजप आणि शिवसेना हे राज्यात सत्तेत आहेत शिवाय नगर विकास खाते त्यांच्याकडे आहे त्यामुळे मंगळवेढा शहरातील संत चोखोबा स्मारकाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे दृष्टीने त्यांनी आता लक्ष देणे आवश्यक आहे याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले तर त्याचे परिणाम 2029 ला सकारात्मक दिसून येतील.दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या निवेदनानंतर तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी दोन कोटीचा निधी दिला मात्र दोन वर्षात या निधीचा कोणत्याही प्रकारचा विनियोग झाला नाही त्यामुळे हा प्रश्न जैसे थे स्वरूपात आहे.प्रलंबित स्मारकाचा प्रश्न तात्काळ मार्गे लावावा.अविनाश शिंदे, अध्यक्ष चोखोबा समाधी ट्रस्ट.