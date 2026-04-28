Pandharpur Vijaypur Railway: पंढरपूर-विजयपूर रेल्वे मार्गासाठी राज्य सरकार पुढे येणार? मुख्यमंत्र्यांच्या सोलापूर दौऱ्याकडे लक्ष..

मंगळवेढा: कर्नाटकातील भाविकाच्या पंढरपूरच्या विठूरायाशी अधिक वेगाने जवळीक साण्याच्या दृष्टीने प्रलंबित असलेल्या पंढरपूर-विजयपूर या रेल्वेमार्गाचा सर्व्हे झाला. मात्र राजकीय अनास्थेमुळे अद्याप हा मार्ग रखडला. या रेल्वेमार्गाच्या कृतीसाठी राज्य शासनाने काही भार उचलणे आवश्यक आहे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोलापूर दौऱ्यात याबाबत सकारात्मक निर्णयाच्या प्रतिक्षेत या भागातील नागरिक आहेत..पंढरपूरच्या विठुरायाच्या भेटीसाठी महाराष्ट्रबरोबर सर्वाधिक जास्त भाविक कर्नाटकातून चालत येतात. परंतु त्यांचा परतीचा प्रवास सुखकर व्हावा, या दृष्टीने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी पंढरपूर-विजयपूर हा 108 किमीचा रेल्वेमार्ग 2014-15 मध्ये मंजूर केला. त्यासाठी 1294 कोटी खर्च अपेक्षित होता. त्या मार्गाचे सर्वेक्षण झाल्यानंतर रेल्वे प्रशासनाने या मार्गासाठी निधी दिला नाही. त्यामुळे हा प्रश्न अद्याप रेंगाळलेल्या अवस्थेत आहे.सुशीलकुमार शिंदे यांच्यानंतर खा.शरद बनसोडे यांनी देखील त्यामध्ये म्हणावे तसे लक्ष दिले नाही. .त्यानंतर खा. जयसिद्धेश्वर महास्वामी यांच्याकडून प्रयत्न होणे अपेक्षित होते. त्यांची देखील प्रयत्न अपुरे पडले.स्व. भारत भालके यांनी पंतप्रधान केंद्रीय रेल्वेमंत्री, रेल्वे राज्यमंत्री, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे पत्रव्यवहार केल्यानंतर केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांनी 4 सप्टेंबर 2020 रोजी उत्तर देत नियमानुसार आवश्यक ती कारवाई करण्यासंदर्भात संबंधित रेल्वे बोर्ड संचालकाला पत्राद्वारे कळविले होते. त्यांच्या निधनानंतर विद्यमान आ.समाधान आवताडे यांनी तत्कालीन रेल्वेमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्याकडे देखील समक्ष भेटून पत्र व्यवहार केला. .अहिल्यानगर चे खासदार निलेश लंके यांनी देखील याबाबतची मागणी केली या रेल्वेमार्गाचा प्रश्न मार्गी लागल्यास आणि पंढरपूर-लोणंद रेल्वेच्या माध्यमातून रेल्वेला कर्नाटकातील प्रवाशी व मालवाहतूक उत्तर भारतात जाण्यासाठी सोलापूरमार्गे वाढणारे अंतर व खर्च, वेळेची बचत होणार आहे. शिवाय पंढरपूर-मंगळवेढा या परिसरातील द्राक्षे, डाळिंब, ज्वारी, साखर व इतर शेतमाल दक्षिण व उत्तर भारतामध्ये पाठवणे शक्य होणार आहे. विजयपूर-पुणे हे अंतर 374 किमी आहे. मात्र, हा रेल्वे मार्ग झाल्यास हे अंतर 314 किमी होऊन 60 किमी अंतराची बचत होणार आहे..अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या या रेल्वेमार्गासाठी हजार कोटी पेक्षा अधिक निधीचा खर्च होणार आहे त्यासाठी राज्य शासनाने काही भार उचलल्यास हा प्रश्न मार्गी लावू लागू शकतो यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे याबाबतची मागणी करणार आहे.शशिकांत चव्हाण जिल्हाध्यक्ष भाजप..हा रेल्वेमार्ग झाल्यास मंगळवेढा शहर उत्तर व दक्षिण भारताशी जोडले जाऊ शकते या भागातील उत्पादित ज्वारी साखर या मालाला देशात कुठेही नेता येणार आहे मालवाहतुकीबरोबर मुंबई उत्तर व दक्षिण भारतात येणे जाणे करणे मंगळवेढेकरांना अधिक सोयीचे होणार आहे.मुजमील काझी नागरिक मंगळवेढा.