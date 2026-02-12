Madha News : विजयी होऊन सुद्धा माजी आमदार संजयमामा शिंदेंवर पडला नाही गुलाल

माढा - माढा व करमाळा पंचायत समितीवर युतीच्या माध्यमातून सत्ता येऊनही माजी आमदार संजय शिंदे यांच्यावर गुलाल पडला नाही. करमाळा तालुक्यातील पंचायत समितीच्या चार व जिल्हा परिषदेच्या दोन जागी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे नेते माजी आमदार संजय शिंदे यांच्या उमेदवारांनी विजय मिळवला असून माढा तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या दोन व पंचायत समितीच्या चार जागांवर संजय शिंदे यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या शिलेदारांनी विजय मिळवला आहे..करमाळा तालुक्यातील पंचायत समितीत भाजपच्या रश्मी बागल व राष्ट्रवादीचे माजी आमदार संजय शिंदे यांच्या युतीची सत्ता आली आहे. तसेच माढा तालुक्यात सुद्धा माजी आमदार संजय शिंदे व भाजपचे रणजितसिंह शिंदे यांच्या युतीची सत्ता आली आहे.संजय शिंदेंनी माढा व करमाळा तालुक्यातील पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत घवघवीत यश मिळाल्याने करमाळा व माढा तालुक्यातील अनेक कार्यकर्ते पदाधिकारी, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद सदस्य हे निमगाव (टेंभूर्णी) येथील संजय शिंदे यांच्या गावी जाऊन त्यांची भेट घेत होते. विजयी उमेदवार व त्यांचे कार्यकर्ते विजयाच्या गुलालात न्हालेले असताना सुद्धा संजय शिंदे यांच्यावर मात्र गुलाल पडला नाही अथवा त्यांनी हारतुरे व बुके सुद्धा स्वीकारले नाही..राज्याचे उपमुख्यमंत्री (कै.) अजित पवार यांच्या निधनाचे दुःख संजय शिंदे यांच्या चेहऱ्यावरती आजही स्पष्ट दिसत होते. या दुःखामुळेच संजय शिंदे यांनी अंगावर गुलालही टाकून घेतला नाही व कार्यकर्त्यांकडून हारतुरेही स्वीकारलेले नाहीत.उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे खंदे समर्थक व शिलेदार म्हणून संजय शिंदे यांची ओळख आहे. (कै.) अजित पवार हे सोलापूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आल्यानंतर हमखास संजय शिंदे यांची भेट घेत. त्यांची चौकशी करत आणि बऱ्याच वेळा त्यांच्या फार्म हाऊसवर जेवणाचाही बेत केला जात होता..संजय शिंदे यांच्या सत्कारासाठी अथवा आपल्या विजयाचा आनंद साजरा करण्यासाठी गेलेल्या अनेक कार्यकर्त्यांना संजय शिंदे यांच्या चेहऱ्यावर अजित पवार नसल्याचे दुःख जाणवून आले. एरवी संजय शिंदे यांच्या दारामध्ये कोणत्याही निवडणुकीनंतर गुलाल पडलेला दिसायचा. यावेळी मोठा विजय होऊनही हे चित्र दिसून आले नाही. अजित पवार यांची पोकळी संजय शिंदे यांना कायमस्वरूपी जाणवणार हेच यावरून दिसून येते..(कै.) अजित पवार हयात असते तर संजय शिंदे यांनी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत मिळवलेल्या या मोठ्या विजयाबद्दल अजित पवार यांनी खास त्यांच्या शैलीतच संजय शिंदे यांचे कौतुक केले असते अशी चर्चा निमगावला आलेले लोक करत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.