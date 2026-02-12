सोलापूर

Madha News : विजयी होऊन सुद्धा माजी आमदार संजयमामा शिंदेंवर पडला नाही गुलाल

करमाळा तालुक्यातील पंचायत समितीत भाजपच्या रश्मी बागल व राष्ट्रवादीचे माजी आमदार संजय शिंदे यांच्या युतीची सत्ता आली.
किरण चव्हाण
माढा - माढा व करमाळा पंचायत समितीवर युतीच्या माध्यमातून सत्ता येऊनही माजी आमदार संजय शिंदे यांच्यावर गुलाल पडला नाही.

करमाळा तालुक्यातील पंचायत समितीच्या चार व जिल्हा परिषदेच्या दोन जागी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे नेते माजी आमदार संजय शिंदे यांच्या उमेदवारांनी विजय मिळवला असून माढा तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या दोन व पंचायत समितीच्या चार जागांवर संजय शिंदे यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या शिलेदारांनी विजय मिळवला आहे.

