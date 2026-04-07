Pandharpur Crime: सोन्याचे दागिने चोरणाऱ्या महिलेला कर्नाटकातून अटक; पंढरपूर शहर पोलिसांची कामगिरी!

पंढरपूर: पंढरपूर येथील बस स्थानकातून एका महिला प्रवाशाच्या पर्समधून सुमारे नऊ लाख रुपये किंमतीचे सोन्याचे दागिने चोरणाऱ्या महिलेला कर्नाटकातील रायचूर येथून अटक केली आहे. ही कामगिरी पंढरपूर शहर पोलिसांनी केली आहे. .याबाबतची माहिती अशी की, फिर्यादी सुषमा दत्तात्रय पाटील (रा. देगाव ता. पंढरपूर) या १७ मार्च २०२६ रोजी येथील बस स्थानकामध्ये थांबल्या असता त्यांच्या पर्समधून अज्ञात चोरट्यांनी सोन्याचे दागिने चोरून नेले होते. .गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तपासकामी पथके तयार करून पंढरपूर शहरातील ६२ सीसीटीव्ही कॅमेरे चेक करून व मोबाईल सीडीआरचे तांत्रिक विश्लेषण करून सदर गुन्ह्यात महिला आरोपी आयेशा युसूफ शेख (रा. सिद्धेश्वर पेठ सोलापूर) हिने गुन्हा केल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर पोलिसांनी आरोपीला कर्नाटकातील रायचूर येथून ताब्यात घेऊन चोरीस गेलेल्या सोन्याच्या दागिन्याबाबत तपास केला असता ४५ ग्रॅम सोन्याचे गंठण १२ ग्रॅम सोन्याची चैन असे ९ लाख रुपये किंमतीचे सहा तोळे सोन्याचे दागिने जप्त केले..ही कारवाई जिल्हा पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनाखाली अपर पोलिस अधीक्षक प्रीतमकुमार यावलकर, सहायक पोलिस उपअधीक्षक प्रशांत डगळे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक दशरथ वाघमोडे व स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने केली.