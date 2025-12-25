सोलापूर

धक्कादायक घटना! 'बेकायदेशीररीत्या गर्भपात केल्याने महिलेचा मृत्यू'; लग्न झाल्यानंतर माहेरीच थांबली अन् काय घडलं?

Unsafe Abortion leads to Death: बेकायदेशीर गर्भपातामुळे महिलेचा मृत्यू; बार्शीतील घटनेने परिसरात खळबळ
सकाळ वृत्तसेवा
बार्शी शहर : श्रीपत पिंपरी (ता. बार्शी) येथील महिलेची सोनोग्राफी करून त्यानंतर तिचा बेकायदेशीररीत्या गर्भपात केल्याने मृत्यू झाला. या घटनेत महिलेचा नाहक मृत्यू झाल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. याबाबत बार्शी तालुका पोलिसात एका महिलेसह तिघांविरुद्ध गुन्हा झाला आहे.

