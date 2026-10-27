सोलापूर

Bike Accident : मोटर सायकलला मेंढी धडकून झालेल्या अपघातात एका महिलेचा मृत्यू

मोटरसायकलला अचानक मेंढी आडवी येऊन धडकल्याने मोटरसायकल घसरून झालेल्या अपघातात एका महिलेचा मृत्यू झाला.
mangal Chavare

mangal Chavare

sakal

राजकुमार शहा
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मोहोळ - मोटरसायकलला अचानक मेंढी आडवी येऊन धडकल्याने मोटरसायकल घसरून झालेल्या अपघातात एका महिलेचा मृत्यू झाला. हा अपघात मोहोळ- पंढरपूर- आळंदी पालखी महामार्गा वरील पेनुर शिवारातील माने वस्ती जवळ मंगळवार ता. 27 रोजी दुपारी 1.40 वाजता झाला. मंगल नवनाथ चवरे (वय-54) रा. पेनुर असे मृत महिलेचे नाव आहे.

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