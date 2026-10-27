Bike Accident : मोटर सायकलला मेंढी धडकून झालेल्या अपघातात एका महिलेचा मृत्यू

मोहोळ - मोटरसायकलला अचानक मेंढी आडवी येऊन धडकल्याने मोटरसायकल घसरून झालेल्या अपघातात एका महिलेचा मृत्यू झाला. हा अपघात मोहोळ- पंढरपूर- आळंदी पालखी महामार्गा वरील पेनुर शिवारातील माने वस्ती जवळ मंगळवार ता. 27 रोजी दुपारी 1.40 वाजता झाला. मंगल नवनाथ चवरे (वय-54) रा. पेनुर असे मृत महिलेचे नाव आहे..या संदर्भात मोहोळ पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मृत मंगल व त्यांचा मुलगा अभिजीत हे दोघे मोहोळ येथे मोटरसायकल वरून काही कामा निमित्त गेले होते. ते मोहोळ येथील काम आटोपून पुन्हा पेनुरकडे येताना त्यांची मोटरसायकल 1.40 वाजण्याच्या सुमारास माने वस्ती जवळ आली असता अचानक त्यांच्या मोटरसायकलला रस्त्याच्या कडेला चरत असलेली एक मेंढी आडवी आली व धडकली. त्यावेळी मंगल या मोटार सायकल वरून उडुन रस्त्यावर पडल्या. त्यामुळे त्यांच्या डोक्याला मार लागून त्या गंभीर जखमी झाल्या..दरम्यान त्यांना तातडीने उपचारा साठी मोहोळ येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले असता, डॉक्टरांनी तपासून त्यांना उपचारा पूर्वीच मृत घोषित केले. या घटनेची खबर संतोष संभाजी शेंबडे वय 49 रा कोन्हेरी यांनी मोहोळ पोलिसात दिली असून, अधिक तपास अपघात पथकाचे हवालदार अतुल क्षीरसागर करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.