Woman Death Heatwave: महिलेचा उष्माघातामुळे मृत्यू; माेहाेळ तालुक्यातील घटना, भर उन्हात फुले तोडणे बेतले जीवावर!

मोहोळ : पापरी (ता. मोहोळ) येथील महिला शेतकरी शोभा बाबूराव डोंगरे (वय ३५) यांचा उष्माघाताने मृत्यू झाला. रविवारी (ता. १०) दुपारी ही घटना घडली. मोहोळ तालुक्यात पंधरा दिवसांतील उष्माघातामुळे झालेला हा दुसरा मृत्यू आहे..Education Success Story: शेतमजूर कुटुंबातील मयुरी लावंडची झेप; बारावीत ८६% गुणांसह कॉलेजमध्ये प्रथम क्रमांक, जिद्द आणि मेहनतीचा विजय! .कुटुंबीयांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डोंगरे कुटुंबीयांनी शेतात गुलछडी फुलांची लागवड केली आहे. सकाळी लवकर शेतात जाऊन दुपारपर्यंत फुले तोडून व्यापाऱ्यांना देण्यात येतात. त्यानुसार शोभा डोंगरे रविवारी सकाळी फुले तोडण्यासाठी शेतात गेल्या होत्या. दुपारी सुमारे दीड वाजेपर्यंत त्यांनी काम केले. .दरम्यान, त्यांचे पती बाबूराव डोंगरे शेतात आले. कडक उन्हामुळे तहान लागल्याने शोभा यांनी त्यांच्याकडील पाणी प्यायले. त्यानंतर काही वेळातच त्यांना अस्वस्थ वाटू लागले. बाबूराव डोंगरे यांनी त्यांना तत्काळ पेनूर येथील खासगी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र प्रकृती गंभीर असल्याने डॉक्टरांनी पुढील उपचारासाठी सुसज्ज रुग्णालयात हलविण्याचा सल्ला दिला. पुढील रुग्णालयात नेल्यानंतर डॉक्टरांनी तपासणी करून उपचारापूर्वीच त्यांना मृत घोषित केले. यापूर्वी १६ एप्रिल रोजी खवणी (ता. मोहोळ) येथील शेतकरी रमाकांत भोसले यांचाही उष्माघातामुळे मृत्यू झाला होता..मी भाजीपाला विक्रीचा व्यवसाय करतो. दुपारी मी घरी आल्यावर शेतात गेलो. त्यावेळी पत्नी शोभा ही फुले तोडत होती. तिने पिण्यास पाणी मागितले. पाणी पिल्यानंतर तिला थोड्या वेळात अस्वस्थ वाटू लागले. तिला रुग्णालयात उपचारासाठी नेले, मात्र उपचारापूर्वीच डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले.- बाबूराव डोंगरे, मृत शोभाचे पती.अचानक अशा प्रकारे रुग्णाची प्रकृती खालावणे हा उष्माघाताचा स्ट्रोक असतो. प्रत्येकाने प्रकृतीची काळजी घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. उन्हात काम करणे टाळावे.- डॉ. अरुण पाथरूटकर, तालुका वैद्यकीय अधिकारी.Raj Thackeray: राज ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख सदावर्तेंना भोवला; “जरा जपून फिरा” म्हणत राजू पाटलांचा इशारा, रवींद्र चव्हाणांनाही टोला...शोभा डोंगरे यांना उपचारासाठी माझ्या रुग्णालयात आणले होते. मात्र त्यांची शारीरिक परिस्थिती पाहून त्यांना अधिक उपचारासाठी सुसज्ज रुग्णालयात दाखल करण्याचा सल्ला दिला.- डॉ. पंडित माळी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.