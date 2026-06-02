Praniti Shinde: पुरुषांच्या कक्षात महिला रुग्ण; मंगळवेढा ग्रामीण रुग्णालयातील प्रकारावर खा. प्रणिती शिंदे संतप्त, आरोग्य खात्याला घेतले फैलावर

हुकूम मुलाणीमंगळवेढा: मंगळवेढा ग्रामीण रुग्णालयात पुरुषाच्या कक्षात स्त्री रूग्णाला दाखल करून घेतल्या प्रकाराची खा.प्रणिती शिंदे यांनी गंभीर दखल घेत ग्रामीण रुग्णालयास भेट दिली. आरोग्य खात्याच्या निष्काळजी कारभाराची लक्तरे रूग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांनी खासदारासमोर मांडली.. खा.प्रणिती शिंदे यांनी नुकताच जालिहाळ व हाजापूरचा गाव भेट दौरा केला. या दौऱ्यात हाजापूर येथील नागरिक कुंडलिक बिचुकले यांनी त्यांच्या नातेवाईकाला ग्रामीण रुग्णालयात आलेल्या समस्येचा पाढा वाचला असता त्यांनी त्यावेळी भेट देऊन पाहणी करते आश्वासन आश्वासन दिले त्यानुसार त्यांनीही पाहणी केली मंगळवेढा ग्रामीण रुग्णालयात वैद्यकीय सुविधेचा निष्काळजीपणा होत असलेल्या तक्रार खा. प्रणिती शिंदे यांच्या कानावर गेल्यावर त्यांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेत ग्रामीण रुग्णालयास भेट दिली..यावेळी काँग्रेस तालुकाध्यक्ष प्रशांत साळे, राज्य सचिव अॅड रविकिरण कोळेकर,शहराध्यक्ष अॅड राहुल घुले, नाथा ऐवळे,अशोक चेळेकर,बापू अवघडे,सुनिता अवघडे, प्रसिद्धीप्रमुख संदीप पवार,कुंडलिक बिचुकले त्याचबरोबर शहरातील नागरिक व दवाखान्यातील रुग्ण व त्यांचे नातेवाईक यावेळी उपस्थित होते यावेळी खा. शिंदे यांनी जनरल वार्डास भेट दिली असता त्यामध्ये स्त्रियांना उपचारासाठी दाखल केल्याचे दिसून आले. या प्रकाराबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त करत याबाबत जिल्हा शल्यचिकित्सकास फोन लावून या गंभीर प्रकारावर आक्षेप घेत त्यांच्या सुरक्षिततेचा विचार करता महिलांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्याच्या सूचना दिल्या..त्याबरोबर ग्रामीण रुग्णालयात 34 कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असताना 25 कर्मचारी कार्यरत आहेत ते पण कामावर आहेत का नाही हे बघावे लागेल अशी तंबी देत रुग्णांना शासनातर्फे गेले दोन महिन्यापासून जेवण दिले जात नसल्याचे तक्रार यावेळी केली. असता सदर जेवणाचा ठेका हा सातारा जिल्ह्यातील एजन्सीकडे आहे असल्याचे सांगण्यात आले तर प्रसूती संदर्भातील किटस देखील या ग्रामीण रुग्णालयात उपलब्ध नसल्याचे समोर आले. यावेळी आपण आपल्या निधीतून सीएसआर फंडातून याची उपलब्धता करण्याची आश्वासन दिले..सध्या ग्रामीण भागात कार्यरत असलेली प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रे यामधून रुग्णाला समाधानकारक सेवा मिळत नसल्यामुळे ग्रामीण भागातील अनेक रूग्ण व त्यांची नातेवाईक उपचारासाठी ग्रामीण रुग्णालयात येतात. त्यावेळी ग्रामीण रुग्णालयातील कर्मचाऱ्याकडून देखील रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांना उद्धट व अरेरावीची भाषा वापरली जात असल्याची तक्रार यावेळी केली. शिवाय व ग्रामीण भागात अनेक वैद्यकीय सुविधाचा अभाव असून शासनाकडे पत्रव्यवहार केला असून त्या सुविधा उपलब्ध झाले नसल्याची कर्मचाऱ्यांनी सांगितले असता मग दवाखान्यास कुलूप लावून बसूया अशी संतप्त प्रतिक्रिया खा.शिंदे यांनी नोंदवली..त्यामुळे एकूणच ग्रामीण रुग्णाच्या गलथान कारभाराच्या पाढा खा.शिंदे यांच्यासमोर वाचला यांनी याबाबत जिल्हा शल्यचिकित्सकाला रुग्णालयाचे गैरसोयी बाबत लेखी पत्र देते त्यानुसार योग्य ती कारवाई करावी. अन्यथा पुन्हा देखील पुन्हा या रुग्णालयाला भेट देऊन रुग्ण व नातेवाईकांशी चर्चा करणार आहे यावेळी समोर येणाऱ्या गंभीर प्रकाराला देखील आपणास जबाबदार धरले जाईल अशी सूचना यावेळी दिली. खासदारांनी ऐनवेळी केलेल्या पाहणीमुळे रुग्णालयातील गैरसोयीचा पाढा जनतेसमोर आला या प्रकाराची आरोग्य खाते किती गंभीरतेने दखल घेतली हे पाहावे लागेल.