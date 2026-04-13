पंढरपूर शहरात एका तरुणीवर अॅसिड हल्ला झाल्याच्या घटनेनं खळबळ उडाली होती. मात्र या प्रकरणी पोलिसांनी केलेल्या तपासात धक्कादायक माहिती समोर आलीय. तरुणीवर इतर कोणी नाही तर तिने स्वत:च अॅसिड हल्ला केला होता. तिच्या जबाबात विसंगती आढळल्यानंतर सखोल चौकशीत तिनेच स्वत: ही माहिती पोलिसांना दिली. Fake Acid Attack Exposed.याबाबत मिळालेली माहिती असी की, शहरात रविवारी रात्री साडे आठच्या सुमारास तरुणीवर अॅसिड हल्ला झाल्याची बातमी वाऱ्यासारखी पसरली. तिला रुग्णालयातही दाखल करण्यात आलं. या प्रकरणी पोलिसांनी तिचा जबाब नोंदवून घेतल्यानंतर तपासही केला. पण तरुणीने जे ठिकाण सांगितले तिथं जवळपास सीसीटीव्हीही नव्हते आणि अंधार होता. तरुणीची पुन्हा चौकशी केली असता तिने स्वत: टॉयलेट स्वच्छ करण्याचं अॅसिड ओतून घेतल्याचं सांगितलं.यानंतर अज्ञाताने अॅसिड हल्ला केल्याचा बनाव रचला..पगारवाढीसाठी हजारो कर्मचारी आक्रमक, रस्त्यावर उतरून आंदोलन; गाड्या पेटवल्या, पोलिसांवर दगडफेक.पोलिसांनी परिसरातील सीसीटीव्ही फूटेज तपासलं असता काहीच संशयास्पद हालचाल आढळून आली नाही. पीडित तरुणीच्या जबाबात विसंगती दिसून येत होती. यामुळे तिची पुन्हा चौकशी केल्यानंतर स्वत:च हा बनाव रचला होता हे तिनं सांगितलं. याबाबतचं कारणही तिने पोलिसांना सांगितलं आहे..तरुणीने जे अॅसिड चेहऱ्यावर ओतून घेतलेलं अॅसिड दुकानातून विकत आणलं होतं. बाथरूम धुवायला हे वापरण्यात येतं. अॅसिड विकत घेतल्यानंतर जिथं सीसीटीव्ही नाही अशा ठिकाणी अंगावर ओतून घेतलं आणि अज्ञाताने हल्ला केल्याचं घरी सांगितलं..पोलिसांनी तरुणीचा जबाब कुटुंबीय, डॉक्टर यांच्यासमोर व्हिडीओ रेकॉर्ड केलाय. त्यात तरुणीने सांगितलं की, गेल्या काही वर्षांपासून लिव्हरच्या आजाराने त्रस्त आहे. वेगवेगळ्या डॉक्टरांकडे उपचार केले तरी काहीच फरक पडत नव्हता. यावरून घरातल्या लोकांकडून टोमणे ऐकावे लागत होते. शेवटी या त्रासाला कंटाळून पाऊल उचलल्याचं तरुणीने म्हटलंय.