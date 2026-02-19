Solapur Shiv Janmotsav: शिवजन्मोत्सव पाळणा सोहळ्याने सोलापूर शिवमय! महिला अन्‌ तरुणी राजमाता जिजाऊ यांच्या वेशभूषेत; हजारो शिवप्रेमींची हजेरी..

सोलापूर : शिवजयंतीनिमित्त शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकामध्ये असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या अश्वारूढ पुतळ्यासमोर बुधवारी रात्री बारा वाजता श्री शिवजन्मोत्सव मध्यवर्ती महामंडळाच्या वतीने भव्य पाळणा सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. ‘झुलवा पाळणा... पाळणा... बाळ शिवाजीचा’ हे पाळणा गीत गात हजारो शिवभक्त महिलांच्या साक्षीने सोलापुरातील शिवजन्मोत्सवास प्रारंभ झाला. या सोहळ्याला शहर व जिल्ह्यातून हजारो शिवप्रेमींनी हजेरी लावली. यावेळी महिला, तरुण आणि आबालवृद्धांच्या उत्साहाला आलेले उधाण डोळ्यांचे पारणे फेडणारे होते..Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...पाळणा सोहळ्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते एसटी स्टँडपर्यंत आणि पुढे पुणे नाक्यापर्यंत गर्दी पसरली होती. तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते नवी पोलिस चौकीपर्यंतही नागरिकांची मोठी उपस्थिती होती. यावेळी पोवाडे व सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी वातावरणात रंगत आणली. शिवरायांच्या अश्वारूढ पुतळ्याजवळ राजमाता जिजाऊंचा पुतळा ठेवण्यात आला होता. त्या पुतळ्याच्या समोर सजवून ठेवलेल्या पाळण्यात बालशिवबांची मूर्ती ठेवण्यात आली होती. .बरोबर रात्री १२ वाजता ‘झुलवा पाळणा... पाळणा... बाळ शिवाजीचा’ हे गीत सुरू होताच हजारो महिला व शिवभक्तांनी जल्लोष केला. ज्या क्षणाची सर्वजण वाट पाहत होते, तो पाळण्याचा सोहळा सुरू होताच उपस्थित महिला व मुले टाळ्या वाजवत दाद देऊ लागली. फुलांची उधळण करण्यात आली आणि आकाशात आतषबाजी करण्यात आली. ‘जय जिजाऊ-जय शिवराय’ आणि ‘छत्रपती शिवाजी महाराज की जय’च्या घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला. हवेत भगवे झेंडे फिरवण्यात आले आणि पुन्हा जयघोष करण्यात आला. पाळणा सोहळ्यानंतर उपस्थितांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यावर गुलाब पाकळ्यांचा वर्षाव केला. डोळ्यांचे पारणे फेडणारा हा शिवजन्मोत्सव सोहळा पाहून अनेकांनी संयोजकांचे कौतुक केले..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.जागतिक विक्रम करणाऱ्या कलाकृतीचे अनावरणमध्यवर्ती शिवजन्मोत्सव महामंडळातर्फे तयार करण्यात आलेल्या आणि सुभाष पवार यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या २२ फुटी शिवमुद्रेचे यावेळी अनावरण करण्यात आले. ही कलाकृती तयार करणारे कलाकार विपुल मिरजकर, भाजपच्या शहराध्यक्षा रोहिणी तडवळकर, ट्रस्टी कार्याध्यक्ष श्रीकांत घाडगे, उत्सवाध्यक्ष जयवंत सलगर, पुरुषोत्तम बरडे आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.