Solapur Maharashtra Kesari: महिला महाराष्ट्र केसरी विजेत्या मल्लास मिळणार कार; २८, २९ मार्च रोजी सोलापूर येथे रंगणार कुस्तीचा महासंग्राम

Fourth Women’s Maharashtra Kesari Wrestling Competition in Solapur: सोलापूरमध्ये २८-२९ मार्च रोजी चौथी महिला महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धा होणार आहे. विजेत्या महिला कुस्तीगिराला कार व मानाची गदा मिळणार, उपविजेत्याला बुलेट बक्षीस. ४०० हून अधिक महिला भाग घेणार असून मॅटवरील लढती ५०–७६ किलो वजन गटात पार पडतील. स्पर्धेचे आयोजन निर्झरा केअर फाउंडेशन आणि स्वाती अळ्ळीमोरे-साखरे यांनी केले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: निर्झरा केअर फाउंडेशनतर्फे २८ व २९ मार्च रोजी चौथी महिला महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. या मानाच्या स्पर्धेत विजेतेपद पटकावणाऱ्या महिला कुस्तीगिराला कार आणि मानाची गदा देऊन गौरविण्यात येणार आहे. तर उपविजेत्या खेळाडूला बुलेट बक्षीस म्हणून मिळणार आहे. आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांच्या हस्ते रविवारी हरिभाई देवकरण प्रशालेत वासा पूजन आणि माती पूजन करून या स्पर्धेच्या बक्षिसांचे अनावरण करण्यात आले.

