Mangalvedha Panchayat Samiti: मंगळवेढा पंचायत समिती आरक्षण जाहीर; बोराळे, मरवडे, चोखामेळानगरमधील लढती महिलांसाठी आरक्षित..

Mangalvedha Panchayat Samiti: मंगळवेढा पंचायत समिती आरक्षण जाहीर

“Reservation Declared for Mangrulvedha Panchayat Samiti; आठ पंचायत समिती गणाच्या आरक्षणाची सोडत तहसील कार्यालयात निरीक्षक तथा भूसंपादन अधिकारी अमोलसिंह भोसले यांच्या उपस्थितीत तहसीलदार मदन जाधव यांनी या आरक्षण सोडती जाहीर केल्या.
-हुकूम मुलाणी

मंगळवेढा: पंचायत समितीच्या आठ जागांसाठी तहसील कार्यालयात झालेल्या आरक्षण सोडतीमध्ये बोराळे, मरवडे, चोखामेळा नगर हे गण महिलेसाठी आरक्षित झाले असून सभापतीपद देखील महिलेसाठी आरक्षित असल्यामुळे या गणातील लढती निर्णायक ठरणार आहेत.

