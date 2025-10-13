Mangalvedha Panchayat Samiti: मंगळवेढा पंचायत समिती आरक्षण जाहीर; बोराळे, मरवडे, चोखामेळानगरमधील लढती महिलांसाठी आरक्षित..

-हुकूम मुलाणीमंगळवेढा: पंचायत समितीच्या आठ जागांसाठी तहसील कार्यालयात झालेल्या आरक्षण सोडतीमध्ये बोराळे, मरवडे, चोखामेळा नगर हे गण महिलेसाठी आरक्षित झाले असून सभापतीपद देखील महिलेसाठी आरक्षित असल्यामुळे या गणातील लढती निर्णायक ठरणार आहेत..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश . तालुक्यातील आठ पंचायत समिती गणाच्या आरक्षणाची सोडत तहसील कार्यालयात निरीक्षक तथा भूसंपादन अधिकारी अमोलसिंह भोसले यांच्या उपस्थितीत तहसीलदार मदन जाधव यांनी या आरक्षण सोडती जाहीर केल्या, यावेळी नायब तहसीलदार जयश्री स्वामी, अव्वल कारकून अलीफ सुतार, अमोल देशमुख, आदीसह पंचायत समितीचे माजी सभापती सदस्य व नागरिक उपस्थित होते. यावेळी झालेल्या सोडतीमध्ये अनु.जाती प्रवर्गाची सर्वाधिक लोकसंख्या रड्डे पंचायत समिती गणात असल्यामुळे हा गण अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी निश्चित करण्यात आला..त्यामुळे या गणात सदस्य राहिलेले पक्षनेते नितीन पाटील यांना फटका बसला तर चिठ्ठीद्वारे दामाजी नगर आणि हुलजंती हे दोन गण ओबीसीसाठी निश्चित झाले. चिठ्ठीतच दामाजी नगर हा गण महिला ओबीसीसाठी राखीव झाला त्यामुळे उर्वरित बोराळे, भोसे, मरवडे,चोखामेळा नगर, लक्ष्मीदहिवडी,भोसे हे गण सर्वसाधारण निश्चित केल्यानंतर चिठ्ठी मध्ये बोराळे, मरवडे आणि चोखामेळानगर हे महिलेसाठी आरक्षित ठरवण्यात आले त्यामुळे या नव्या सोडतीमुळे माजी सभापती प्रदीप खांडेकर, काँग्रेसचे पक्ष नेते नितीन पाटील, रमेश भांजे, यांना नव्या सोडतीचा फटका बसला. तर लक्ष्मी दहिवडी आणि भोसे हा गण पुन्हा खुला राहिल्यामुळे माजी उपसभापती विमल पाटील व माजी उपसभापती सुरेश ढोणे यांना पुन्हा संधी मिळू शकते नुकत्याच झालेल्या आरक्षण सोडतीमध्ये सभापती पदाचे आरक्षण ही महिला प्रवर्गासाठी निश्चित झाले. .असले तरी सध्या तालुक्यातील आठ पंचायत समिती गणातून चार महिला निवडल्या जाणार आहेत चार पैकी ज्या होणाऱ्या महिला उमेदवारासमवेत बहुमत असणारी महिला पंचायत समितीच्या सभापती होणार आहे यापूर्वी पंचायत समितीवर भाजप आमदार समाधान आवताडे यांच्या आघाडीचे वर्चस्व होते त्यावेळी त्या सदस्यांना पक्षीय लेबल नव्हते मात्र सध्या आ. समाधाना अवताडे हे भाजपवाशी झाल्यामुळे त्यांना पक्षीय चिन्हावर आता निवडणूक लढवावी लागणार आहे..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.जिल्हा परिषदेला उभारणाऱ्या उमेदवारांना देखील पंचायत समिती उमेदवाराची पाठबळाची आवश्यकता असल्यामुळे त्यांना पक्षीय चिन्हावर निवडणूक लढवताना एकमेकाची आवश्यकता भासणार आहे याशिवाय त्यांच्या विरोधात सध्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष आणि शिवसेना शिवसेनेचे म्हणावे तितके प्रभाव नाही. मात्र या दोन गटातून कोण उमेदवार लढून प्रबळ आव्हान देणार काय हे देखील पहावे लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.