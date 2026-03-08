Women's Day: ‘ती’च्या हाती सोलापूर जिल्ह्याच्या राजकारणाची धुरा; दोन खासदार, उपमहापौर, जिल्हा परिषदेच्या ३६ सदस्या; तब्बल १४ नगराध्यक्ष महिला!

-प्रमिला चोरगीसोलापूर : एकेकाळी राजकारणात महिलांना संधी मिळण्यामागे कुटुंबातील राजकीय वारसा हा प्रमुख घटक मानला जात होता. मात्र काळ बदलत असून, आता केवळ वारसाहक्कावर नव्हे, तर नेतृत्वगुण आणि कार्यक्षमतेच्या आधारे महिलांना राजकारणात संधी मिळत आहे. जिल्ह्यात दोन खासदार, ३६ जि. प. सदस्य, १४ नगराध्यक्ष, सहा सभापती अशा अनेक पदांवर महिला कार्यरत आहेत. काही वर्षांत कर्तृत्वावर ‘ती’ने राजकीय ओळख निर्माण केली आहे. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे ज्योती वाघमारे यांनी नेतृत्वगुण अन् कार्यक्षमतेवर संसदेपर्यंत मजल मारली..Success Story: ‘ती’च्या स्वप्नांना मिळतेय सासर-माहेरचं बळ; जिद्द अन् चिकाटीने ‘सहाय्यक संचालक’ पदाला गवसणी, सायली कांबळे-चव्हाण यांची भरारी!.सध्या महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपालिकांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व सक्रिय होत आहे. आता केवळ पद भूषविण्यापुरत्या मर्यादित न राहता महिला प्रशासन, विकासकामे आणि जनतेच्या प्रश्नांवर सक्रिय भूमिका घेत आहेत. नेतृत्वगुण, सामाजिक भान आणि काम करण्याची तयारी असलेल्या महिलांना संधी मिळू लागल्याने त्यांच्या स्थानाला स्थैर्य प्राप्त होत असल्याचे चित्र जिल्ह्यात सध्या दिसून येत आहे..नगरसेवक ते संसदेपर्यंत प्रभावी उपस्थिती ग्रामपातळीपासून ते संसदेपर्यंत महिलांनी आपले अस्तित्व सिद्ध केले आहे. सध्या सोलापूर जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व खासदार प्रणिती शिंदे या लोकसभेत तर ज्योती वाघमारे या राज्यसभेत करीत आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवरही जिल्ह्यातील महिलांचे नेतृत्व अधोरेखित झाले आहे..विधानसभेत महिलांची उणीवविधानभवनात माजी मंत्री स्व. निर्मलाराजे भोसले यांच्या रूपाने पहिल्या महिला नेतृत्वाला संधी मिळाली होती. त्यापाठोपाठ माजी मंत्री स्व. पार्वतीबाई मलगोंडा, स्व. प्रभाताई झाडबुके, श्यामल बागल, निर्मला ठोकळ त्यानंतर प्रणिती शिंदे या सहा जणांना संधी मिळाली. २०२४ विधानसभा निवडणुकीनंतर जिल्ह्यातील महिला नेतृत्वाची उणीव विधआनभवनात प्रकर्षाने जाणवत आहे..Karad Accident: मातीचा ढीग अंगावर पडून दोन तरुणांचा मृत्यू; कऱ्हाड तालुक्यातील घटना, चरीत पाइप जोडण्यासाठी उतरले अन् काय घडलं?.‘ती’चे अस्तित्वसोलापुरातून लोकसभेत एक व राज्यसभेत एक अशा दोन महिला खासदारांचे प्रतिनिधित्व ही ऐतिहासिक बाब ठरली आहे.महापालिकेत ५१ महिला नगरसेवक कार्यरत.जिल्ह्यातील ६८ पैकी ३६ जिल्हा परिषद सदस्य.जिल्ह्यातील ११ पंचायत समित्यांपैकी सहा सभापतिपदे महिलांकडे आहेत. पंचायत समित्यांमध्ये महिला सदस्यांची संख्या ७४ आहे.जिल्ह्यातील १७ नगरपालिकांपैकी १४ ठिकाणी महिला नगराध्यक्ष आहेत. नगरपालिकांतील एकूण ३७६ नगरसेवकांपैकी १८८ महिला सदस्य या शहरांचा कारभार पाहत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.