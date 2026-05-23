Solapur Wrestling Icon: मंगळवेढ्यात कुस्तीची ४० वर्षांची परंपरा जपणारे पैलवान मारुती वाकडे; तरुणांसाठी व्यसनमुक्तीचा आखाडा

मंगळवेढा : अलीकडच्या काळात पारंपारिक खेळाकडे दुर्लक्ष होत असताना तरुणाईचे लक्ष परदेशी खेळाबरोबर मोबाईलकडे लागले आहे. अशा परिस्थितीत मंगळवेढा तालुक्यातील तरुणांना व्यसनाधीनतेपासून दूर ठेवण्यासाठी कुस्तीच्या माध्यमातून आपली शरीर संपदा सुदृढ ठेवण्यासाठी तरुणांना प्रोत्साहित करण्यासाठी गेली 40 वर्षापासून सुरू असलेली कुस्तीची परंपरा पैलवान मारुती वाकडे यांनी जय मल्हार क्रीडा मंडळाच्या वतीने जोपासली..कुस्तीसाठी तालुक्यात पैलवान समाधान घोडके व पैलवान महेंद्र गायकवाड यांनी तालुक्याचा नावलौकिक वाढवला आहे. अशा परिस्थितीत तालुक्यामध्ये या खेळाकडे तरुणांचा कर कमी असला तरी पैलवान मारुती वाकडे यांनी यासाठी तरुणांना प्रोत्साहित करण्याचे काम करीत आहेत. शहरामध्ये कुस्तीची फार मोठी परंपरा नसली तरी कुस्ती शौकिनांना कुस्तीची आवड होती. त्या काळात पाश्चात्त्य खेळाचा प्रसार झाला नसल्यामुळे देशी खेळाची आवड होती. त्यामध्ये गोपाळ लांडे, भाऊ जावळे, दामू वाकडे, भगवान सावंजी, तात्या वाकडे, श्रीराम हजारे, पांडुरंग हजारे, अहमद मुलाणी, गोपाळ सावंजी, अप्पा शिंदे, निवृत्ती डोरले, सिद्राम सरकळे, दामू मंडले यांनी कुस्तीचा छंद जोपासला होता. पैलवान मारुती वाकडे यांनी १९७८ पासून कुस्तीची परंपरा सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतरच्या काळात काही दिवस वर्षे ही कुस्ती स्पर्धा बंद पडली मात्र १९८६ पासून तत्कालीन नगराध्यक्ष रतनचंद शहा यांनी कुस्तीसाठी स्वतंत्र तालीम बांधून दिल्यानंतर ही परंपरा पुढे सुरू झाली. त्यामध्ये कुस्तीला प्रोत्साहन देण्यासाठी शिवाजी पवार, शिवाजी नायकवडी यांनी आर्थिक रूपाने हातभार लावत योगदान दिले. त्यांच्या सोबतीला माजी मंत्री लक्ष्मण ढोबळे यांनीदेखील कुस्तीसाठी प्रोत्साहन दिले. त्याचबरोबर धनश्री परिवाराचे प्रा. शिवाजीराव काळुंगे, शोभा काळुंगे, जकाराया शुगरचे सचिन जाधव, वैभव नागणे, बबनराव आवताडे, सुभाष कदम, महादेव नागणे, विजय खवताडे, राजाराम सूर्यवंशी यांनी यामध्ये सहभाग नोंदवला स्व. नगराध्यक्ष महादेव माळी यांनी प्रोत्साहन दिल्यामुळे नगराध्यक्ष कुस्ती स्पर्धा सुरू करण्यात आली. स्व. भारत भालके यांनीदेखील धर्मगाव रस्त्यावर कुस्तीसाठी व्यायाम शाळा मंजूर करून दिले. मात्र त्यासाठी आवश्यक असलेली जागा उपलब्ध नसल्यामुळे स्वतःच्या नावावरील दीड एकर जमीन आखाडा उपलब्ध करून दिले. मुलींसाठी स्वतंत्र आखाडा करून दिला..मंगळवेढ्यातील तरुणांचा कुस्तीकडे ओढाकुस्तीसाठी तयारी करणाऱ्या तरुणांसाठी प्रोत्साहन देण्याचे काम करीत आहेत. ग्रामीण भागातील ४० मुले व १५ मुले निवासी राहून प्रशिक्षण घेत आहेत. आ.समाधान आवताडे यांनी खंडोबा गल्लीत तरुणांसाठी तालीम उपलब्ध करून दिले. जोतिबाच्या माळरानावर फार वर्षांपासून असलेल्या आखाडा करून ठेवला. दरवर्षी दसरा व २६ जानेवारी दरम्यान मंगळवेढा केसरी कुस्ती स्पर्धा भरवली जाते. २५ जानेवारी रोजी मंगळवेढा महिला केसरी स्पर्धा घेतली जाते. यामध्ये अनेक नामवंत मल्ल सहभागी होतात त्याचबरोबर गैबीपीर उरूसातही दोन दिवस या स्पर्धेचे आयोजन केले जाते.त्यामुळे मंगळवेढा तालुक्यातील तरुणांचा कुस्तीकडे ओढा वाढत आहे.