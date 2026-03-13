Solapur News: यशवंतराव चव्हाण जयंतीचा विसर! सुशोभीकरण पूर्णत्वास; साेलापूरातील सात रस्त्यावरील पुतळा झाकलेलाच..

सोलपूर: शहरातील सात रस्ता परिसरातील यशवंतराव चव्हाण यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे मागील अनेक महिन्यांपासून सुशोभीकरणाचे काम सुरू आहे. हे काम पूर्णत्वास आले असतानाही यशवंतराव चव्हाण यांच्या जयंतीदिनी या पुतळ्याची स्वच्छता किंवा अभिवादन करण्याचा विसर सत्ताधारी व विरोधी पक्षालाही पडलेला आहे..Phaltan News: पाइपमध्ये अडकून तिघांचा मृत्यू; फलटण तालुक्यातील पाेटपाटातील घटना, तिघेही ओरिसातील पाेल्ट्री कामगार, काय घडलं!.महापालिकेने शहरातील सर्व पुतळ्याचे ऑडिट सुरू केले आहे. अनेक दिवसांपासून यशवंत चव्हाण यांच्या पुतळ्याच्या सुशोभीकरणासाठी हा पुतळा अच्छादित करून ठेवला आहे. १२ मार्चला यशवंतराव चव्हाण यांची जयंती असते. सुशोभीकरणाचे काम सध्या बंद आहे. .पुतळ्याच्या भोवतीच्या संरक्षक कठड्याचे व मुख्य चबुतऱ्याच्या दुरुस्तीचे काम पूर्ण होऊन अनेक महिने लोटले तरी उर्वरित काम पूर्ण करून पुतळा उघडा करणे आवश्यक होते. जयंतीच्या दिवशी तरी या पुतळ्यावरील अच्छादन काढून अभिवादन होणे आवश्यक असताना महापालिकेसह विचारधारेतील पक्षांनाही विसर पडला आहे..Pune News: रुग्णालयांच्या अवाजवी बिलांना आता बसणार चाप; आरोग्यमंत्र्यांकडून ‘स्टँडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल’ची महत्त्वपूर्ण घोषणा...सेंटरकडून नाराजीयशवंतराव चव्हाण सेंटर ही खासदार शरद पवार यांनी स्थापन केलेली संस्था आहे. या संस्थेचे विविध उपक्रम सोलापूरमध्येही होतात. या संस्थेचे जिल्हा सचिव दिनेश शिंदे यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली. दोन वर्षांपासून सुशोभीकरणासाठी पुतळा झाकून ठेवण्यात आला असून, सुशोभीकरण या पुतळ्याच्या चबुतऱ्याची उंची केल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.