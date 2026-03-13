सोलापूर

Solapur News: यशवंतराव चव्हाण जयंतीचा विसर! सुशोभीकरण पूर्णत्वास; साेलापूरातील सात रस्त्यावरील पुतळा झाकलेलाच..

Controversy over covered statue of Yashwantrao Chavan in Solapur: यशवंतराव चव्हाण जयंतीला विसर; सुशोभीकरण पूर्ण, तरी पुतळा झाकलेलाच
After Beautification, Yashwantrao Chavan Statue Remains Covered on His Birth Anniversary in Solapur

After Beautification, Yashwantrao Chavan Statue Remains Covered on His Birth Anniversary in Solapur

sakla

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलपूर: शहरातील सात रस्ता परिसरातील यशवंतराव चव्हाण यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे मागील अनेक महिन्यांपासून सुशोभीकरणाचे काम सुरू आहे. हे काम पूर्णत्वास आले असतानाही यशवंतराव चव्हाण यांच्या जयंतीदिनी या पुतळ्याची स्वच्छता किंवा अभिवादन करण्याचा विसर सत्ताधारी व विरोधी पक्षालाही पडलेला आहे.

Loading content, please wait...
political
district
Yashwantrao Chavan
controversy
Solapur

Related Stories

No stories found.