Yashwantrao Statue Solapur: साेलापूरातील यशवंतरावांचा पुतळा ३ वर्षांपासून अच्छादनात! सुशोभीकरण पूर्णत्वाकडे; महाराष्ट्र दिनी तरी व्हावे पुतळ्याचे दर्शन

सोलापूर: सात रस्ता परिसरातील यशवंतराव चव्हाण यांचा पुतळा सुशोभीकरणाच्या नावाखाली गेल्या तीन वर्षांपासून आच्छादनात आहे. या कालावधीत जयंती व पुण्यतिथीलाही पुष्पहार अर्पण करता आलेला नाही. आता किमान महाराष्ट्र दिनी तरी पुतळ्याचे दर्शन व्हावे, अशी मागणी यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या वतीने करण्यात आली आहे..देशाचे माजी उपपंतप्रधान, आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार व महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचा सात रस्ता येथील पुतळा सुशोभीकरणासाठी झाकून ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांच्या जयंती व पुण्यतिथीनिमित्त अभिवादन करण्याची संधी गेल्या तीन वर्षांत मिळाली नाही. दरम्यान, सोलापूरच्या सौंदर्यात भर घालणाऱ्या या पुतळ्याचे सुशोभीकरणाचे काम महापालिकेकडून जवळपास पूर्ण झाले आहे..एक मे महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून पुतळ्याचे सुशोभीकरण पूर्ण करून त्याचे दर्शन खुले करावे, अशी विनंती महापौर व महापालिका आयुक्त यांना यशवंतराव चव्हाण सेंटरने निवेदनाद्वारे केली आहे..३८ वर्षांपूर्वीचे अनावरण...१९८८ साली तत्कालीन राज्यपाल के. ब्रह्मानंद रेड्डी, तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री शरद पवार व तत्कालीन अर्थमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या हस्ते या पुतळ्याचे अनावरण झाले होते. त्या वेळी स्व. बंडाप्पा मुनाळे महापौर होते. या पुतळ्याला सुमारे ३८ वर्षे पूर्ण झाली आहेत.