Pandharpur News: सरते वर्ष, पुत्रदा एकादशीला गर्दी; पंढरपुरात दोन लाख भाविक, मंदिर परिसर अन् चंद्रभागेचा काठ फुलला..

पंढरपूर: सरत्या वर्षाला निरोप आणि नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी बुधवारी (ता. ३१) राज्यभरातून आलेल्या सुमारे दोन लाख भाविकांनी पंढरीत गर्दी केली होती. त्यातच पुत्रदा एकादशीचा योग आल्याने भाविकांच्या आनंदाला उधाण आले होते. विठ्ठल मंदिर परिसरासह शहरातील रस्ते भाविकांनी फुलून गेले होते. चंद्रभागेच्या काठीही भाविकांची गर्दी झाली होती. पुत्रदा एकादशीनिमित्त विठ्ठल रुक्मिणी पदस्पर्श दर्शनाची रांग गोपाळपूर रोडवरील पत्रा शेडपर्यंत गेली होती. दर्शनासाठी चार ते पाच तासांचा अवधी लागत होता. आज थर्टी फर्स्ट साजरा करण्यासाठी पर्यटन स्थळांबरोबरच धार्मिक तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणीही प्रचंड गर्दी उसळल्याचे दिसून आले. पंढरपुरात संत नामदेव पायरी, महाद्वार चंद्रभागा नदी, पश्चिमद्वार यास विविध ठिकाणी भाविकांनी गर्दी केली होती. दरम्यान, भाविकांच्या संख्येबरोबरच वाहनांची ही संख्या मोठ्या प्रमाणात होती. पंढरपुरातील सर्व प्रमुख मार्गांवरील वाहतूक व्यवस्था कोलमडून पडल्याचेही चित्र दिसून आले. शहरातील प्रमुख मार्गांवर वाहनांच्या उशिरापर्यंत रांगा लागल्याने बाहेरगावाहून आलेल्या भाविकांसह शहरातील नागरिकांनाही याचा मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला. अतिक्रमणांचा भाविकांना त्रासशहरातील सर्व हॉटेल, मठ, धर्मशाळा आणि लॉजेस भाविकांनी फुल्ल झाली आहेत. विठ्ठल मंदिर परिसरातील रस्त्यांवर छोट्या छोट्या व्यावसायिकांनी अतिक्रमण केले होते. या अतिक्रमणाचाही भाविकांना त्रास सहन करावा लागला. वाहतुकीचा झालेला खोळंबा, रस्त्यावरील अतिक्रमणे आणि प्रशासनाची बघायची भूमिका हे चित्र आज दिसून आले.