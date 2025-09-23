सोलापूर

Mohol News : नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करा, बाधित झालेल्या सर्व घटकांच्या नोंदी घ्या; योगेश कदम यांनी दिल्या सूचना

पंढरपूर व मोहोळ विभागाच्या वतीने शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीच्या संदर्भात योगेश कदम यांची आढावा बैठक मोहोळ येथे आयोजीत करण्यात आली होती.
मोहोळ - पुढील दोन-तीन दिवस फील्डवरच रहा, आणखी यंत्रणा वाढवा, तात्काळ पंचनामे पूर्ण करा, सततच्या पावसामुळे पिके खराब झाली आहेत, पिवळी पडून वाया गेली आहेत, ज्या भागात शासकीय यंत्रणेला पाऊस कमी दिसतो.

