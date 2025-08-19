सोलापूर

Pomegranate Production : युवा शेतकऱ्याने ५५ गुंठ्यात घेतले २३ लाखाचे उत्पन्न; होळ्याच्या शेतकऱ्याचे डाळिंब बांगलादेशात

डाळिंबीच्या फळबागेतून सात महिन्यात २३ लाखाचे उत्पन्न घेऊन माल बांगलादेश येथे पाठवण्यात आल्याने सुधाकर चोपडे या शेतकऱ्याने नविन युवा शेतकऱ्यांपुढे आदर्श निर्माण केला आहे.
sudhakar chopade pomegranate production
sudhakar chopade pomegranate productionsakal
वसंत कांबळे
Updated on

लऊळ - होळे खु., तालुका माढा, जिल्हा सोलापूर येथील ४३ वर्षे युवा शेतकऱ्याने ५५ गुंठे क्षेत्रात डाळिंबीच्या फळबागेतून सात महिन्यात २३ लाखाचे उत्पन्न घेऊन उत्पाद्दीत केलेला माल बांगलादेश येथे पाठवण्यात आल्याने या शेतकऱ्याने नविन युवा शेतकऱ्यांपुढे आदर्श निर्माण केला आहे.

