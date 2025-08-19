Pomegranate Production : युवा शेतकऱ्याने ५५ गुंठ्यात घेतले २३ लाखाचे उत्पन्न; होळ्याच्या शेतकऱ्याचे डाळिंब बांगलादेशात

लऊळ - होळे खु., तालुका माढा, जिल्हा सोलापूर येथील ४३ वर्षे युवा शेतकऱ्याने ५५ गुंठे क्षेत्रात डाळिंबीच्या फळबागेतून सात महिन्यात २३ लाखाचे उत्पन्न घेऊन उत्पाद्दीत केलेला माल बांगलादेश येथे पाठवण्यात आल्याने या शेतकऱ्याने नविन युवा शेतकऱ्यांपुढे आदर्श निर्माण केला आहे. .सुधाकर अर्जुन चोपडे असे या युवकाचे नाव असून, ते पदवीधर आहेत. त्यांना एकुण दहा एकर शेती आहे. त्यामध्ये केळी, ऊस, व भुसार पिके घेत असतात. त्यापैकी ५५ गुंट्यामध्ये साधा भगवा या जातीची डाळिंबी ची सहाशे झाडांची लागवड केली. सध्या बागेचे वय साडेपाच वर्षाचे आहे. यामध्ये चार पिकांचे उत्पन्न घेतले आहे..या बागेतील डाळींब झाडांची लागवड बारा बाय आठ फुटावर लावण्यात आलेले आहे. त्यांनी डिसेंबर महिन्यात शेणखत, गांडूळ खत, तागाची कुट्टी करून प्रत्येक झाडास चार किलो प्रमाणे एक डोस दिला. जानेवारी मध्ये छाटणी करण्यात आली. छाटणीनंतर सुपर पावडर, पॉली सल्फेट व सूक्ष्म अन्नद्रव्य याचा डोस दिला..ऑरगॅनिक कल्चर तयार करून प्रत्येक झाडाच्या बुडाशी चार किलो प्रमाणे टाकले. त्यामध्ये बॅक्टेरियाचा समावेश केला. फेब्रुवारी ते जुलै पर्यंत ठिबक सिंचनाद्वारे पाण्याचे योग्य नियोजन करून कीटकनाशक बुरशीनाशक व जैविक फवारण्या प्रत्येक महिन्यात घेण्यात आले.डाळींबाच्या आकरासाठी ४०: ३७, ४२ :४७ व फळाच्या आकार मानासाठी सरकी पेंड, शेंगदाणा पेंड याची स्लरी, तसेच शायनिंग साठी सरकी शेंगदाणा पेंड व ००५० वापर करण्यात आला. यामुळे बागेतील फळांची साईज कमीत कमी १५० ते ग्रॅम व जास्तीत जास्त ७०० ग्रॅम पर्यंत झाली..शेवटी पावसाळ्यातील तेल्या येऊ नये यासाठी जैविक बुरशी नाशकाची फवारणी पाच दिवस व वातावरणानुसार. वर्षभर झाडाची पांढरी मुळी व त्यावर साठी सातत्याने काम केले. पिन होल साठी प्रत्येक तीन महिन्याला हमला व टीटर बुरशीनाशकाने खोड देऊन घेणे सातत्य असल्यास बोर्डिंग व काऊ पेस्टची गरज भासत नाही. बागेच्या विश्रांती कालावधीमध्ये तीन ते चार महिने अन्नपुरवठा घटक एनपीके व सूक्ष्म अन्नद्रव्य एक टक्का बोर्ड स्प्रे तर पंधरा दिवसाला घेतात..यावर्षी त्यांनी लालू भाई फ्रुट कंपनी या एजन्सीला डाळिंब दिलेप्रथम प्रतवारीचा माल १२.५०० टन १६५ रुपये दराने २०६२,५००/-, दुय्यम प्रतीचा माल २०० कॅरेट दाळींब ११०० कॅरेट प्रमाणे, एकुण २२,६२,५००/- चे सात महिन्यात उत्पन्न झाले असुन, आणखी झाडावर असलेल्या डाळींबा मधुन दोन टन माल निघेल अशी अपेक्षा आहे.त्यांनी केलेल्या मशागती नुसार सहाशे डाळिंब झाडापासून २३ लाख पूर्ण मिळाले तर प्रत्येक झाडापासून ३८३३/- रुपयाचे उत्पादन मिळाले, प्रत्येक झाडासाठी हजार रुपये खर्च झाले असून, सात महिन्यांमध्ये एका झाडाला निव्वळ नफा २८३३ रुपये झाला..सात महिन्यांमध्ये ५५ गुंठ्यामध्ये निव्वळ सतरा लाखाचा नफा झाल्याचे सांगितले. १७ लाख बारा महिने असा हिशोब केला तर त्या शेतकऱ्याला दरमहा १.४१ हजार रुपये दरमहा पगार मिळाल्याचे केलेल्या आकडेवारीनुसार समोर आले आहे.ते गेले सलग चार वर्ष डाळिंब पिकाचे उत्पन्न घेत असून, पहिल्या वर्षी १०.५० लाख, दुसऱ्या वर्षी १९.०० लाख, तिसऱ्या वर्षी १९.५० लाख आणि चौथ्या वर्षी २३ लाखापर्यंत उत्पन्न घेण्याचा टप्पा त्यांनी पार केला आहे. चार वर्षात ७२ लाख रुपये उत्पन्न घेतले आहे..यांच्या बागेत उत्पादित झालेले डाळिंब हे सलग चार वर्ष वेगवेगळ्या मार्केटिंग एजन्सी मार्फत बांगलादेशात पोहोचले आहे. त्यांना हे यशस्वी उत्पन्न घेण्यासाठी डाळिंब संशोधक शास्त्रज्ञ बी. टी. गोरे, अनिल कुंभार यांचे मार्गदर्शन लाभले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.