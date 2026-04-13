सोलापूर

पंढरपुरात तरुणीवर अ‍ॅसिड हल्ला, ICUमध्ये उपचार सुरू; आई म्हणाली, माझ्या लेकीवर हल्ला झाला तसा कुणावर करू नका

Acid Attack on Young Girl अ‍ॅसिड हल्ला झालेल्या २८ वर्षीय तरुणीला शहरातील एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. जखमी तरुणी भेळ आणण्यासाठी घरातून बाहेर पडली होती.
Woman attacked with acid in Pandharpur admitted to hospital in serious condition

Woman attacked with acid in Pandharpur admitted to hospital in serious condition

Esakal

सूरज यादव
Updated on

पंढरपूरमध्ये रविवारी रात्री तरुणीवर अ‍ॅसिड हल्ला झाल्याची घटना घडलीय. या हल्ल्यात तरुणी गंभीर जखमी झाली असून तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. याआधी अहिल्यानगरमधील शिर्डी तालुक्यात अ‍ॅसिड हल्ल्याची घटना घडली होती. आता पंढरपुरातील अ‍ॅसिड हल्ल्याच्या घटनेमुळे खळबळ उडाली आहे. हल्ला कुणी आणि का केला हे अद्याप समजू शकलेलं नाही. अज्ञात हल्लेखोरांचा शोध पोलीस घेत आहेत. Acid Attack in Pandharpur

Loading content, please wait...
crime
Crime News
pandharpur
Solapur

