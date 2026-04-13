पंढरपूरमध्ये रविवारी रात्री तरुणीवर अॅसिड हल्ला झाल्याची घटना घडलीय. या हल्ल्यात तरुणी गंभीर जखमी झाली असून तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. याआधी अहिल्यानगरमधील शिर्डी तालुक्यात अॅसिड हल्ल्याची घटना घडली होती. आता पंढरपुरातील अॅसिड हल्ल्याच्या घटनेमुळे खळबळ उडाली आहे. हल्ला कुणी आणि का केला हे अद्याप समजू शकलेलं नाही. अज्ञात हल्लेखोरांचा शोध पोलीस घेत आहेत. Acid Attack in Pandharpur.याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, तरुणीच्या चेहऱ्यावर अज्ञात तरूणांनी अॅसिड टाकून हल्ला केला आहे. ही घटना रविवारी सायंकाळी साडेआठ वाजण्याच्या सुमारास नगरपालिका परिसरात घडली. अॅसिड हल्ला झालेल्या २८ वर्षीय तरुणीला शहरातील एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. जखमी तरुणी भेळ आणण्यासाठी घरातून बाहेर पडली होती. रस्त्याने पायी जात असतानाच नगरपालिका इमारतीजवळ मोटारसायकलवरून आलेल्या दोघा अज्ञात तरुणांनी तिच्या चेहऱ्यावर वर अॅसिड टाकले..अॅसिड हल्ल्याने भयभीत झालेल्या तरुणीने बाजार पेठेतील एका दुकानदाराच्या मोबाईल फोनवरून घरी हा सर्व प्रकार सांगितला. त्यानंतर तत्काळ जखमी अवस्थेतील तरुणीला खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. यामध्ये तरुणीच्या चेहऱ्याला गंभीर दुखापत झाल्याचे तिच्या आईने सांगितले. सध्या तरुणीची प्रकृतीस्थीर असली तरी तिच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू असल्याची माहिती आहे..पीडित तरुणीच्या आईने हल्ल्याच्या या घटनेनंतर बोलताना सांगितलं की, आम्हाला एक फोन आला, तेव्हा आम्ही घटनास्थळी पोहोचलो. माझ्या लेकीवर इथं अॅसिडसारखा पदार्थ टाकल्याचं समजलं. माझ्या लेकीवर हल्ला केला तसा कुणावरही अॅसिड हल्ला करू नका असं आवाहनही पीडितेच्या आईने केलंय.