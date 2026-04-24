Solapur Crime: साेलापूरात ‘एटीएम’मध्ये पैसे भरताना तरुणाला मारहाण; सातरस्ता परिसरातील एटीएममधील प्रकार, सीसीटीव्हीवरून शोध!

सोलापूर : सात रस्ता परिसरातील 'एटीएम'मधून पैसे पाठवत असताना वाद झाला आणि सात-आठ जणांनी तेथील एका तरुणास मारहाण केली. यात समीर इनामदार (रा. सोलापूर) या तरुणाच्या डोक्याला जखम झाली असून, त्याच्यावर सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणी सदर बझार पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस तेथील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याद्वारे संशयित आरोपींचा शोध घेत आहेत..बुधवारी (ता. २२) सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास दोन तरुण सात रस्ता परिसरातील एटीएममध्ये पैसे भरायला आले होते. त्यांनी पाहिजे तेवढी रक्कम 'एटीएम'मध्ये भरली होती, पण त्यातील ५०० रुपयांची एक नोट सतत परत येत होती. त्यावेळी त्याठिकाणी पैसे काढायला उभारलेला समीर त्या तरुणांना 'टाईम पास करु नका' म्हणाला. .ती नोट मला द्या, मी तुम्हाला ५०० रुपये ऑनलाईन पाठवितो, असेही समीर त्यांना म्हणाला. त्यावेळी त्या तरुणांमध्ये वाद सुरु झाला, एकाने मित्रांना कॉल करुन बोलावून घेतले. त्या तरुणांनी समीरला शिवीगाळ करुन बेदम मारहाण केली व लोक जमा झाल्यावर सगळेजण पसार झाले..जखमी समीरला उपचारासाठी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. या प्रकरणी समीरने गुरुवारी (ता. २३) सदर बझार पोलिसांत फिर्याद दिली. त्यावरुन सध्या अनोळखींविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला असून संशयितांची ओळख पटल्यावर त्यांना पोलिस ताब्यात घेतील, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.