Solapur Youth Congress: इंधन दरवाढ, ‘नीट’प्रकरणी आंदोलन; सोलापूर शहर युवक काँग्रेसचा भाजप कार्यालयावर धडक मोर्चा..

सोलापूर: पेट्रोल, डिझेल दरवाढ, नीट पेपर लीक झाल्याप्रकरणी व पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या वक्तव्याविरोधात युवक काँग्रेसने भाजप कार्यालयासमोर थाळीनाद आंदोलन करत केंद्र सरकार व पालकमंत्री गोरे यांचा निषेध केला. .नीट पेपर लीक झाल्याने हजारो विद्यार्थ्यांचे करिअर धोक्यात आले आहे, याला केंद्र सरकार जबाबदार आहे. पालकमंत्री गोरे यांनी खासदार प्रणिती शिंदे यांची माफी मागावी, अशी मागणी युवक काँग्रेसने आंदोलनात केली. केंद्र सरकार विरोधी घोषणा दिल्या. पोलिसांनी भाजप कार्यालयासमोर रोखून आंदोलकांना ताब्यात घेतले..युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष शिवराज मोरे म्हणाले, देशामध्ये भाजप सरकार आल्यापासून शिक्षण व्यवस्थेची अतिशय निंदनीय परिस्थिती निर्माण झाली आहे. नीट परीक्षेचे पेपर पाच वर्षांत अनेक वेळा लीक झाले. यामुळे विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या, कर्जे काढून शिक्षण घेत आहेत. २३ लाख विद्यार्थ्यांची आणि त्यांच्या पालकांची माफी मागावी. .पेट्रोल, डिझेलचे भाववाढीमुळे सर्वसामान्यांना फटका बसत आहे, त्यामुळे इंधन दरवाढ रद्द करावी. आंदोलनात युवक काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष गणेश डोंगरे, युवक काँग्रेस प्रभारी प्रथमेश आबणावे, मेघशाम धर्मावत, गणेश उबाळे, निखिल सुतार, धवलसिंह लावंड आदी पदाधिकारी सहभागी होते.