Madha News : गरज ही शोधाची जननी आहे! पाणी साठवण्याच्या ड्रमच्या साह्याने युवकांनी केली नाव तयार

माढा - पूरग्रस्तांच्या मनातील सर्जनशीलता जागृत होऊन महापुरासारख्या कठीण प्रतिकूल परिस्थितीत एका नव्या शोधाने अथवा जुगाडाने जन्म घेतला आहे.सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यातील सीना नदीकाठी मागील १६ दिवसांपासून पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे तर शेकडो लोक निवारा केंद्रात स्थलांतरित झालेले आहेत. मात्र अनेक गावांतील व वाड्या वस्त्यांवर जनावरे आहेत. अशातच दुभत्या जनावरांची संख्या मोठी आहे..महापुरामुळे या भागातील दूध संकलन कमी झाले आहे. दुधाची गाडी या दूध संकलन केंद्रापर्यंत पोहोचू शकत नाही. महापुरामुळे दूध डेअरीला घालता येत नाही किंवा दररोज दूध घेणाऱ्या लोकांना रतीबचे दूधही देता येत नाही.मात्र दुभत्या जनावरांचे दररोज दूध काढावेच लागते. नाहीतर दुभती जनावरे कास धरून आजारी पडतात. महापूरात जिथे आजारी माणसांपर्यंत औषधोपचारासाठी पोहचणे दुरापास्त आहे. तिथे जनावरापर्यंत कोण पोहचणार?.दररोज दुभत्या जनावरांची धारा काढायची अन् दूध ओतून देणेही शेतकऱ्यांच्या मनाला न पटणारी गोष्ट आहे. पण परिस्थिती महापूराची आहे.म्हणतात ना गरज ही शोधाची जननी आहे. मग ती गरज संकटसमयीची असो अथवा बिगर संकटातील असो. एवढा महापूर आहे. सोळा दिवसांपासून शेतात पाणी आहे, रस्ते बंद आहेत. अशा परिस्थितीतही शेतकऱ्यांच्या मेंदूतील सजृनशीलता जागृत आहे. जयराम आडकर, निशांत शिंदे, औदुंबर आडकर यांच्या संकल्पनेतून व रुपेश अडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक जुगाड तयार केले आहे..या दोन युवकांनी पाणी साठवण्याच्या ड्रमच्या साह्याने नाव तयार केली. असून त्याला पुढे दुधाची केंड लावून त्यावरती बसून ती बोट हाताने व्हल्वत पुराचे पाणी पार करत आहेत. इंधनाचा कोणताही खर्च न करता या नावेच्या सहाय्याने मार्ग काढत आहे व मुख्य रस्त्यांपर्यंत पोहोचवत आहे. दूधाशिवाय पाणी, खाण्याचे अन्नपदार्थ याच पद्धतीने ते आणत आहेत. अर्थात जुगाड करून तयार केलेली ही नाव तांत्रिकदृष्ट्या किती सक्षम व सुरक्षित आहे याविषयी दैनिक सकाळ पुष्टी करत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.