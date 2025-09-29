सोलापूर

Madha News : गरज ही शोधाची जननी आहे! पाणी साठवण्याच्या ड्रमच्या साह्याने युवकांनी केली नाव तयार

सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यातील सीना नदीकाठी मागील १६ दिवसांपासून पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे.
Youth Create Boat Using Water Storage Drum

Youth Create Boat Using Water Storage Drum

sakal

किरण चव्हाण
Updated on

माढा - पूरग्रस्तांच्या मनातील सर्जनशीलता जागृत होऊन महापुरासारख्या कठीण प्रतिकूल परिस्थितीत एका नव्या शोधाने अथवा जुगाडाने जन्म घेतला आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यातील सीना नदीकाठी मागील १६ दिवसांपासून पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे तर शेकडो लोक निवारा केंद्रात स्थलांतरित झालेले आहेत. मात्र अनेक गावांतील व वाड्या वस्त्यांवर जनावरे आहेत. अशातच दुभत्या जनावरांची संख्या मोठी आहे.

Loading content, please wait...
rain
Youth
Journey
boat
madha
Drum Technology
flood news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com