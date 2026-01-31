पश्चिम महाराष्ट्र

Soybean Prices : हमीभाव मागे, बाजार पुढे! सोयाबीनच्या दरवाढीने शेतकऱ्यांना दिलासा

Farmer Relief : हमीभाव हा शेतकऱ्यांसाठी आधार मानला जातो; मात्र सध्या सोयाबीनच्या बाजारभावाने हा आधारही मागे टाकला आहे. खुल्या बाजारात जादा दर मिळू लागल्याने शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या असून हमीभाव केंद्रांवरील गर्दी ओसरल्याचे चित्र दिसत आहे.
Soybean bags displayed at an agricultural market yard.

सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : गेल्या आठवडाभरात सोयाबीनच्या बाजारभावाने हमीदराचा टप्पा ओलांडत शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. हमीभाव ५,३२८ रुपये प्रतिक्विंटल असताना सध्या खुल्या बाजारात सोयाबीनला ५,६०० ते ५,८०० रुपयांपर्यंत दर मिळत असल्याने हमीभाव खरेदी केंद्रांकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली आहे.

