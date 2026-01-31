Soybean Prices : हमीभाव मागे, बाजार पुढे! सोयाबीनच्या दरवाढीने शेतकऱ्यांना दिलासा

सांगली : गेल्या आठवडाभरात सोयाबीनच्या बाजारभावाने हमीदराचा टप्पा ओलांडत शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. हमीभाव ५,३२८ रुपये प्रतिक्विंटल असताना सध्या खुल्या बाजारात सोयाबीनला ५,६०० ते ५,८०० रुपयांपर्यंत दर मिळत असल्याने हमीभाव खरेदी केंद्रांकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली आहे..सोयाबीन काढणीनंतर सांगली बाजार समितीत मोठ्या प्रमाणावर आवक झाली होती. मात्र, बहुतांश शेतकऱ्यांनी आधीच विक्री केल्याने सध्या बाजारातील आवक फारच थंडावली आहे. दरवाढीच्या अपेक्षेने काही शेतकऱ्यांनी सोयाबीन घरी साठवून ठेवले असून, अशा मोजक्या शेतकऱ्यांना सध्याच्या तेजीचा फायदा मिळत आहे. .सोयाबीन खरेदीतून दोन कोटींची उलाढाल.व्यापाऱ्यांच्या मते, जागतिक बाजारातील घडामोडी, मागणीतील वाढ आणि मर्यादित आवक यामुळे दरात चढ-उतार होत आहे. सध्या तेजीचे वातावरण आहे. पंधरा दिवसांपासून सोयाबीनचा दर पाच हजार रुपयांपुढे टिकून आहे. काही ठिकाणी कमाल दर ५ हजार ८०० रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत..राज्य शासनाच्या हमीभाव योजनेंतर्गत नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना केंद्रावर सोयाबीन आणण्यासाठी संदेश येत असले, तरी खुल्या बाजारात जादा दर मिळत असल्याने अनेक शेतकरी प्रतीक्षेची भूमिका घेताना दिसत आहेत. .नारायणगावात सोयाबीनला वाढीव बाजारभाव.येत्या काळात दरात आणखी वाढ होईल, अशी आशा शेतकऱ्यांतून व्यक्त होत आहे. सांगली बाजार समितीत सध्या सोयाबीनची आवक अत्यल्प आहे. हमीभावापेक्षा अधिक म्हणजे प्रतिक्विंटल ५,६०० ते ५,८०० रुपये दर मिळत आहे. पुढील काळात आणखी दरवाढीची शक्यता नाकारता येत नाही.-सतीश खोत, व्यापारी, सांगली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.