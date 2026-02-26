ST Employees : थकीत हप्ता एसटी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात; वेतनवाढीबाबत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिलेला शब्द पाळला

नवेखेड : राज्याच्या कानाकोपऱ्यात धावणाऱ्या ‘लालपरी’ला घाम, कष्टाने जिवंत ठेवणाऱ्या ८६ हजार एसटी कर्मचाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधानाची झळाळी उमटली. वेतनवाढीचा थकीत हप्ता त्यांच्या बँक खात्यात जमा होताच दिलेला शब्द पाळणारे परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांच्या नेतृत्वावर पुन्हा विश्वासाची मोहर उमटली..‘‘निधीअभावी महामंडळाला थकीत वेतन देणे कठीण झाले असताना शासनाने तातडीने १०० कोटी रुपयांची तरतूद केली. परिणामी, फेब्रुवारीच्या थकीत वेतनवाढीचा हप्ता कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा झाला. .ST Employees: एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदवार्ता! वेतन वाढीचा थकीत हप्ता खात्यात जमा होणार, प्रताप सरनाईक यांची मोठी घोषणा .हा केवळ आर्थिक दिलासा नसून, तो शासनाची संवेदनशीलता, बांधिलकीचा प्रत्यय आहे,’’ असे प्रतिपादन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले. यापूर्वी ऑक्टोबर-२०२५ मध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री दिवंगत अजित पवार यांच्या सहमतीने कामगार संघटनांच्या बैठकीत दरमहा सुमारे ६५ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचे घोषित केले होते. .डिसेंबरपासून थकीत हप्त्यांची प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र तांत्रिक अडचणींमुळे फेब्रुवारीत निधीअभावी हप्ता देणे अशक्य झाले. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांत नाराजीची लाट उसळली..MSRTC: वाढीव वेतनाची फाइल अर्थ खात्यात रखडली; एसटीचा १६ वेळा पत्रव्यवहार तरीही निधी नाही; तिढा सुटणार कधी?.या परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून मंत्री सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांशी सातत्याने चर्चा करत २१० कोटी रुपयांची मागणी केली. त्यांच्या पाठपुराव्याला यश मिळाले. त्यापैकी १०० कोटी रुपयांचा निधी तत्काळ उपलब्ध झाला..उर्वरित रक्कमही लवकरच प्राप्त होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मंगळवारी (ता. २४) कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात वेतनवाढीचा हप्ता जमा होताच नाराजीचे ढग दूर झाले. विश्वासाचा सूर्य पुन्हा तेजाने उगवला. ‘दिलेला शब्द पाळला’ अशी भावना व्यक्त करत कर्मचाऱ्यांनी मंत्री सरनाईक यांचे आभार मानले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.