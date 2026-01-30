Fake UDID : बनावट यूडीआयडी वापरणाऱ्यांना दणका; ॲपद्वारे प्रवाशांची तपासणी; कारवाईसाठी एस. टी. महामंडळाला पत्र

नवेखेड : बनावट वैश्विक दिव्यांग ओळखपत्रावर (यूडीआयडी) एसटी प्रवास सवलतीचा लाभ घेणाऱ्या प्रवाशांची कसून तपासणी एस. टी. मार्फत सुरू आहे. दिव्यांग नसतानाही बनावट यूडीआयडी घेऊन प्रवास काही ठिकाणी केला जातो दाखल केला. .सोलापुरात बनावट दिव्यांग ओळखपत्राचे प्रकरण समोर आल्यानंतर, तुकाराम मुंडे यांनी सर्व जिल्ह्यांत वैद्यकीय प्रमाणपत्रांची तपासणी व पडताळणी करण्याचे कडक आदेश दिले आहेत. मुंडे यांनी बनावट दिव्यांग ओळखपत्राद्वारे एसटीतील सवलती लाटणाऱ्यांवर कारवाईसाठी महामंडळाला पत्र पाठवले आहे..बनावट दिव्यांगाच्या एसटी प्रवासाला लागणार ब्रेक.या अनुषंगाने, एसटीने दिव्यांगत्व प्रमाणपत्राच्या आधारे प्रवास सवलतीचा लाभघेणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तींच्या ओळखपत्राची तपासणी वाहक/तिकीट तपासनीसांनी यूडीआयडी विभागाच्या मोबाईल अॅपवरून करावी, अशा सूचना वाहकाना दिल्या आहेत या मोबाईल अॅपमध्ये दिव्यांग व्यक्तीच्या वैश्विक अपंग ओळखपत्राचा क्रमांक व जन्म तारीख नमूद करून, वैश्विक दिव्यांग ओळखपत्र यूडीआयडी वैधतेची पडताळणी करावी. .पडताळणी केल्यानंतर ओळखपत्र वैध असल्यास संबंधित प्रवाशाला प्रवास सवलतीचा लाभ द्यावा. तथापि, ओळखपत्र बनावट असल्यास, हे ओळखपत्र जप्त करून त्याबाबत दिव्यांग कल्याण विभागाला कळवावे, असे मुंडे यांनी महामंडळाला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे..बनावट तिकीट-पास रोखण्यासाठी मध्य रेल्वेचे ‘टीटीई अॅप’.पडताळणी प्रक्रिया प्रभावी व्हावीदिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ तसेच शासनस्तरावर वेळोवेळी निर्गमित आदेशानुसार एसटी महामंडळामार्फत दिव्यांग व्यक्तींना प्रवास सवलतीचा लाभ देण्यात येतो. या सवलतीचा लाभ घेणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तीची संख्या मोठी आहे. या सवलतीचा लाभ केवळ पात्र दिव्यांग व्यक्तींनाच मिळावा, यादृष्टीने पडताळणी प्रक्रिया अधिक प्रभावीपणे राबविणे आवश्यक आहे..एस. टी. च्या वाहतूक खात्याच्या महाव्यवस्थापकांनी पात्र दिव्यांग व्यक्तींना सवलतीचा लाभ घेता यावा, यासाठी युडीआयडीची तपासणी केली जाणार आहे. एसटी व्यवस्थापक, विभाग नियंत्रकांना सूचना दिल्या आहेत. .एसटीतील सर्व वाहकांना, पर्यवेक्षकीय कर्मचारी आणि मार्ग तपासणी कर्मचाऱ्यांना मोबाईलमध्ये यूडीआयडी विभागाचे अॅप डाऊनलोड करून तपासणी सुरू आहे. त्यानंतर कर्तव्यावर असताना, प्रत्येक दिव्यांग प्रवाशाच्या यूडीआयडी तपासणी सुरू आहे. या मोहिमेमुळे बनावट दिव्यांग ओळखपत्र घेऊन फिरणाऱ्या फुकट्या प्रवाशांचे धाबे दणाणले आहेत. एस. टी. महामंडळाने ही तपासणी मोहीम अधिक गतिमान केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.