पश्चिम महाराष्ट्र

Fake UDID : बनावट यूडीआयडी वापरणाऱ्यांना दणका; ॲपद्वारे प्रवाशांची तपासणी; कारवाईसाठी एस. टी. महामंडळाला पत्र

Action Against Fraud : तुकाराम मुंडे यांच्या आदेशानंतर एसटी महामंडळाने मोबाईल अॅपद्वारे प्रवाशांची कसून तपासणी सुरू केली आहे.
ST staff verifying passenger UDID using mobile app to prevent fake disability travel benefits.

ST staff verifying passenger UDID using mobile app to prevent fake disability travel benefits.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवेखेड : बनावट वैश्विक दिव्यांग ओळखपत्रावर (यूडीआयडी) एसटी प्रवास सवलतीचा लाभ घेणाऱ्या प्रवाशांची कसून तपासणी एस. टी. मार्फत सुरू आहे. दिव्यांग नसतानाही बनावट यूडीआयडी घेऊन प्रवास काही ठिकाणी केला जातो दाखल केला.

Loading content, please wait...
Sakal
Paschim maharashtra
Passenger
App
ST
Action
Bus Passenger
MSRTC
Bus Stand
Passengers
Impact on Passengers

Related Stories

No stories found.