Sangli MSRTC : भाविकांसाठी आनंदाची बातमी! स्वस्त, सुरक्षित आणि श्रद्धेचा प्रवास; ‘एसटी संगे तीर्थाटन’ योजनेचा राज्यभर शुभारंभ

नवेखेड : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने सामान्य माणसाच्या श्रद्धेला सुरक्षिततेची आणि परवडणाऱ्या खर्चाची जोड देणारी लोकाभिमुख योजना साकारली आहे. .शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त सुरू करण्यात आलेली ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे एसटी संगे तीर्थाटन’ योजना म्हणजे श्रद्धा, सुविधा आणि सामाजिक न्याय यांचा सुरेख संगम असल्याचे प्रतिपादन परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी केले. भाविकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले..MSRTC: पर्यटकांसाठी आनंदवार्ता! आता देवदर्शन स्वस्तात होणार, खर्च वाचणार; एसटी महामंडळाची नवी योजना .ही योजना ‘स्वस्त आणि सुरक्षित’ या ब्रीदवाक्यावर आधारित असून, सामान्य प्रवाशांना परवडणाऱ्या दरात धार्मिक पर्यटनाचा अनुभव देणे, हा मुख्य उद्देश आहे. शासनाने एसटी प्रवासासाठी विविध सामाजिक घटकांना दिलेल्या सर्व सवलती या योजनेतही लागू राहणार आहेत. .महिला व ज्येष्ठ नागरिकांना मूळ तिकिटावर ५० टक्के सवलत, तर ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना विनामूल्य प्रवासाची सुविधा देण्यात येणार आहे. योजनेअंतर्गत प्रत्येक आगार कार्यक्षेत्रातून ४० प्रवाशांचा गट तयार करून, त्यांच्या सामाजिक सवलतीच्या तिकीट दरात सहली आयोजित केल्या जाणार आहेत. .Maharashtra Schemes: आरोग्य, शिक्षण आणि समाजकल्याणावर लक्ष... एकनाथ शिंदेंकडून अनेक योजनांची घोषणा; जाणून घ्या कोणत्या?.या सहलींसाठी एसटीच्या नव्या, सुरक्षित व आरामदायी बसेस उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याने प्रवास अधिक सुखकर ठरणार आहे. प्रवाशांच्या मागणीनुसार अष्टविनायक दर्शन, ११ मारुती दर्शन, पंढरपूर-अक्कलकोट, तुळजापूर, कोल्हापूर-पन्हाळा-जोतिबा, गणपतीपुळे, शेगाव, शिर्डी आदी विविध श्रद्धास्थळांच्या सहली आयोजित केल्या जाणार आहेत. .महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक व आध्यात्मिक वैभवाचा अनुभव घेण्याची ही सुवर्णसंधी ठरणार आहे. ‘स्वस्त आणि सुरक्षित पर्यटन’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवणारी ही योजना म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सर्वसामान्यांवरील प्रेमाची आणि विचारांची पुढची पायरी आहे. .त्यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त सुरू होत असलेली ही योजना राज्यातील भाविकांसाठी श्रद्धेचा, सुरक्षिततेचा आणि समाधानाचा प्रवास ठरेल, अशा शुभेच्छा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.