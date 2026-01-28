पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli MSRTC : भाविकांसाठी आनंदाची बातमी! स्वस्त, सुरक्षित आणि श्रद्धेचा प्रवास; ‘एसटी संगे तीर्थाटन’ योजनेचा राज्यभर शुभारंभ

Devotees Travel : राज्यातील सामान्य भाविकांना स्वस्त, सुरक्षित आणि सुसह्य तीर्थदर्शनाची संधी देणारी ‘एसटी संगे तीर्थाटन’ योजना अखेर प्रत्यक्षात आली आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त सुरू झालेली ही योजना.
MSRTC launches a special pilgrimage tour scheme for devotees across Maharashtra.

सकाळ डिजिटल टीम
नवेखेड : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने सामान्य माणसाच्या श्रद्धेला सुरक्षिततेची आणि परवडणाऱ्या खर्चाची जोड देणारी लोकाभिमुख योजना साकारली आहे.

