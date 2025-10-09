Miraj News : आमदार इद्रीस नायकवडी यांच्या वाहनावर दगडफेक; बेळंकी-जानराववाडी दरम्यानचा प्रकार

मिरज - विधान परिषदेचे आमदार इद्रीस नायकवडी यांच्या वाहनावर बेळंकी ते जानराववाडी दरम्यान दुचाकीवरुन आलेल्या अज्ञाताने दगडफेक केल्याचा प्रकार घडला. सुदैवाने यावेळी आमदार नायकवडी या वाहनात नव्हते. घटनेची माहिती मिळताच मिरज ग्रामीण पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. आज सायंकाळी सहाच्या सुमारास बेळंकी येथील लिमये मळ्याजवळ ही घटना घडली. .राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (अजित पवार) पक्षाचे आमदार नायकवडी यांच्यावतीने गेल्या आठवड्यापासून मिरज पूर्वभागात ‘आमदार आपल्या दारी’, ‘ग्रामविकास जनसंवाद’ दौऱ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यानुसार आज पूर्वभागातील चाबुकस्वारवाडी, जानराववाडी, बेळंकी आणि एरंडोली गावाच्या दौऱ्याचे नियोजन होते..दुपारपासून सुरु केलेल्या दौऱ्यात चाबुकस्वारवाडी येथे संवाद साधल्यानंतर आमदार नायकवडी यांचा ताफा जानराववाडी येथे आला. तेथील ग्रामस्थांशी संवाद साधून ते बेळंकीच्या दिशेने जात होते. यावेळी ते माजी मंत्री अजितराव घोरपडे यांच्या वाहनात बसले तर आमदार नायकवडी यांच्या वाहनात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष महादेव दबडे, राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष देवजी साळुंखे, मालगावचे उपसरपंच तुषार खांडेकर आदी होते..यावेळी दुचाकीवरुन तोंडाला रुमाल बांधून आलेल्या अज्ञाताने आमदार नायकवडी यांच्या वाहनावर दगड मारला. हा प्रकार लक्षात येताच महादेव दबडे यांनी दगड मारल्याचे आमदार नायकवडी यांना सांगितले. त्यांनी मिरज ग्रामीण पोलिसांना याची माहिती दिली.अज्ञाताने केलेल्या दगडफेकीत वाहनाच्या पाठीमागील बाजूच्या इंडिकेटरचे नुकसान झाले आहे. पाठीमागून दुचाकीवरुन आलेल्या दोघांनी वाहनावर दगड मारला आणि ते पळून गेल्याचे कार्यकर्त्यानी सांगितले..घटनेची माहिती मिळताच माजी नगरसेवक अतहर नायकवडी, सुलेमान मुजावर, कबीर मुजावर यांच्यासह कार्यकर्त्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. दगडफेकीचा प्रकार झाल्यानंतरही आमदार इद्रीस नायकवडी यांनी आपला नियोजित दौरा न थांबवता तो चालूच ठेवत बेळंकीसह इतर गावातील ग्रामस्थांशी संवाद साधला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.