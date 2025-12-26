Sangli Farmer : १४ दिवसांचा नियम कागदावरच; उसाच्या एफआरपीसाठी शेतकरी पुन्हा आर्थिक कोंडीत

सांगली : जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम १ नोव्हेंबरपासून सुरू झाला असला, तरी बहुतांश कारखाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी (किमान आधारभूत दर) वेळेत देत नसल्याचे चित्र आहे. .नियमानुसार ऊसपुरवठ्यानंतर १४ दिवसांत बिल आदा करणे बंधनकारक असताना, अनेक कारखान्यांकडून याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. शेतकरी संघटनांच्या तक्रारीनंतर साखर आयुक्तांनी विलंब झाल्यास १५ टक्के व्याजासह रक्कम आदा करण्याचे आदेश दिले; मात्र प्रत्यक्षात या आदेशांची अंमलबजावणी होत नसल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत..Kolhapur FRP Arrears : कोल्हापूर विभागात ७१ लाख टन ऊस गाळप; तरीही २९५ कोटींची एफआरपी थकीत शेतकऱ्यांची वाढती नाराजी.जिल्ह्यातील मोजकेच कारखाने एफआरपी एकरकमी देत असून, बहुतेक कारखाने टप्प्याटप्प्याने पैसे देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ‘शेतकऱ्यांनी त्यासाठी अर्ज दिले आहेत’ असा कारखानदारांचा दावा असला, तरी अनेक शेतकऱ्यांनी कोणतेही अर्ज न दिल्याचे स्पष्ट होत आहे, तरीही त्यांना वेळेवर पैसे मिळत नसल्याने शंका निर्माण झाली आहे. किती शेतकऱ्यांचे लेखी अर्ज आहेत, याची माहितीही कारखान्यांकडून दिली जात नाही..स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी या संदर्भात साखर आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली आहे. संबंधित साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष, कार्यकारी संचालक आणि संचालक मंडळावर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. .Kolhapur Sugarcane Bill : १६३ साखर कारखान्यांच्या गळीत हंगामात दोन हजार कोटींची ऊस बिले थकली; राजू शेट्टींची तातडीने देयकांसाठी साखर आयुक्तांकडे धडक.साखर आयुक्तांच्या आदेशानुसार ऊसपुरवठ्यानंतर १४ दिवसांत एफआरपी देणे बंधनकारक असून, विलंब झाल्यास १५ टक्के व्याज देणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट आहे, तरीही अनेक कारखाने या नियमांचे सर्रास उल्लंघन करत असल्याचे चित्र दिसते. संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी शेतकरी संघटनांकडून होत आहे..श्री. शेट्टी यांनी सांगितले की, राज्यात गाळप हंगाम सुरू होऊन ४० दिवस उलटले असतानाही (१२ डिसेंबर २०२५ पर्यंत) तब्बल १२९ साखर कारखान्यांकडे सुमारे दोन हजार पाच कोटी रुपयांची एफआरपी थकबाकी असल्याचे समोर आले आहे. .राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेने कारखान्यांना अप्रत्यक्ष पाठबळ मिळाल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे. विशेषतः मराठवाडा, विदर्भ आणि सोलापूर विभागातील कारखान्यांकडे मोठ्या प्रमाणात एफआरपी थकबाकी आहे. .तरतुदी काय आहेत ?ऊस गाळपानंतर १४ दिवसांत एफआरपी देणे बंधनकारक१२९ कारखान्यांकडून सुमारे २,००० कोटींची थकबाकीविलंबास १५ टक्के व्याजाची तरतूद साखर आयुक्तांकडून कारवाईचा इशारा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.