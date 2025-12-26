पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Farmer : १४ दिवसांचा नियम कागदावरच; उसाच्या एफआरपीसाठी शेतकरी पुन्हा आर्थिक कोंडीत

Sugarcane FRP Payment Delay : गाळप सुरू होऊन ४० दिवस उलटले तरी एफआरपी नाही; कारखान्यांकडून नियमांचे सर्रास उल्लंघन, १५ टक्के व्याजासह पैसे देण्याचा आदेश असूनही अंमलबजावणी शून्य; शेतकरी अडचणीत
Sugarcane FRP Payment Delay

Sugarcane FRP Payment Delay

sakal

( शब्दांकन -विष्णू मोहिते)सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली : जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम १ नोव्हेंबरपासून सुरू झाला असला, तरी बहुतांश कारखाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी (किमान आधारभूत दर) वेळेत देत नसल्याचे चित्र आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
Farmer
sugarcane
Paschim maharashtra
FRP
Farmer Agitation
Sugarcane FRP dispute

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com