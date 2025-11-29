पश्चिम महाराष्ट्र

Suhas Babar : “शिवसेना म्हणजे जनतेच्या विश्वासाची ताकद!” विट्यात आमदार सुहास बाबर यांचा जोरदार प्रचार, परिवर्तनाची हमी

Strong Campaign for Vita Municipal Election : आम्ही एकच व्हिजन, एकच विचार आणि विकासाची स्पष्ट भूमिका घेऊन या निवडणुकीत उतरलो आहोत. जनता बदलासाठी सज्ज झाली आहे. शिवसेना ही जनतेच्या विश्वासाची ताकद आहे आणि यावेळी नगरपरिषदेत परिवर्तन निश्चित आहे,’’ असे प्रतिपादन आमदार सुहास बाबर यांनी केले.
विटा : ‘‘आम्ही एकच व्हिजन, एकच विचार आणि विकासाची स्पष्ट भूमिका घेऊन या निवडणुकीत उतरलो आहोत. जनता बदलासाठी सज्ज झाली आहे.

