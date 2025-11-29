Suhas Babar : “शिवसेना म्हणजे जनतेच्या विश्वासाची ताकद!” विट्यात आमदार सुहास बाबर यांचा जोरदार प्रचार, परिवर्तनाची हमी

विटा : ‘‘आम्ही एकच व्हिजन, एकच विचार आणि विकासाची स्पष्ट भूमिका घेऊन या निवडणुकीत उतरलो आहोत. जनता बदलासाठी सज्ज झाली आहे. .शिवसेना ही जनतेच्या विश्वासाची ताकद आहे आणि यावेळी नगरपरिषदेत परिवर्तन निश्चित आहे,’’ असे प्रतिपादन आमदार सुहास बाबर यांनी केले. प्रभाग ११ व १२ मधील शिवसेनेचे नगरसेवक पदाचे उमेदवार अमर शितोळे, अक्षता साबळे, प्रवीण हारूगडे, उज्वला सूर्यवंशी यांच्या प्रचारार्थ आंबेडकर नगर, फुलेनगर व श्रीनगर येथे मतदाराच्या संपर्क दौऱ्यात ते बोलत होते. .Sangli Suhas Babar : उमेदवारीच्या रणांगणात आरोप–प्रतिआरोपांची धग; विटा नगरपालिकेत राजकीय तापमान चढले!”.दरम्यान, आमदार बाबर यांनी घरोघरी मतदारांशी संपर्क साधला. प्रभागातील दोन्ही उमेदवारांसह नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार काजल म्हेत्रे यांना पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले. ‘‘सुविधांची उभारणी, प्रभागाचा शाश्वत विकास आणि प्रत्येक नागरिकाच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवणे हीच आमची प्राथमिकता आहे. .नागरिकांनी दाखवलेला विश्वास, त्यांचा उत्साह आम्हाला विजयापर्यंत नेईल,’’ असा ठाम विश्वास आमदार सुहास बाबर यांनी व्यक्त केला..Suhas Babar : “निवडणुका म्हणजे लोकशाहीचा ‘उत्सव’, मतांचा ‘बाजार’ नव्हे प्रखर भूमिका” .प्रचार दौऱ्यात शिवाजी हारुगडे, भालचंद्र कांबळे, समीर कदम, अजित साबळे, पदाधिकारी सहभागी झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.