पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Suhas Babar : विट्याच्या ४० वर्षांच्या दिशाभूल करणाऱ्या विकासाचा पर्दाफाश; सुहास बाबरांच्या कोपरा सभेला जनतेचा प्रचंड प्रतिसाद!

Strong Public Response to Corner Meetings : आम्हाला एक संधी द्या, संधीचं सोनं केल्याशिवाय राहणार नाही. शिवसेना म्हणजे विटेकरांचा विश्वास आहे. त्यामुळे विटेकर जनतेनेच हे विकासाचे शिवधनुष्य उचलले आहे.
Strong Public Response to Corner Meetings

Strong Public Response to Corner Meetings

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

विटा : ‘‘आम्हाला एक संधी द्या, संधीचं सोनं केल्याशिवाय राहणार नाही. शिवसेना म्हणजे विटेकरांचा विश्वास आहे. त्यामुळे विटेकर जनतेनेच हे विकासाचे शिवधनुष्य उचलले आहे. सत्ताधाऱ्यांनी विकासाच्या नावाखाली विटेकरांची दिशाभूल केली आहे,’’ अशी टीका आमदार सुहास बाबर यांनी केली.

Loading content, please wait...
Sangli
political
election
Paschim maharashtra
Development
vita
Meeting
Municipal election
shivsena
Political Accountability

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com