Sangli Suhas Babar : विट्याच्या ४० वर्षांच्या दिशाभूल करणाऱ्या विकासाचा पर्दाफाश; सुहास बाबरांच्या कोपरा सभेला जनतेचा प्रचंड प्रतिसाद!

विटा : ''आम्हाला एक संधी द्या, संधीचं सोनं केल्याशिवाय राहणार नाही. शिवसेना म्हणजे विटेकरांचा विश्वास आहे. त्यामुळे विटेकर जनतेनेच हे विकासाचे शिवधनुष्य उचलले आहे. सत्ताधाऱ्यांनी विकासाच्या नावाखाली विटेकरांची दिशाभूल केली आहे,'' अशी टीका आमदार सुहास बाबर यांनी केली..शिवसेनेच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार काजल म्हेत्रे, तसेच नगरसेवकपदाच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ ते बोलत होते. दरम्यान, प्रभाग अकरामधील फुलेनगर, तेरामधील गांधीनगर, तसेच दहामधील गायकवाड वाडा येथे आमदार सुहास बाबर यांच्या कोपरा सभा झाल्या. या सभांना नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला..Sangli News : पलूसला नंबर वन शहर करण्याची आमदार कदम यांची ग्वाही; विकासकामांची यादीच ऐकून टाळ्यांचा कडकडाट!.आमदार बाबर म्हणाले, ''कोपरा सभांना पुरुषांपेक्षा महिलांची संख्या अधिक असते. तेव्हा निकाल निश्चित असतो. शहर आज परिवर्तनाच्या लाटेत सामील झाले आहे. तुम्ही विकासासाठी परिवर्तनाचे पाऊल उचलले आहे. दिलेला शब्द जर पूर्ण केला नाही, तर विधानसभेच्या निवडणुकीत मत मागायला देखील तुमच्या दारात येणार नाही.''.''कामे न करता लोकांची दिशाभूल करणे, काल्पनिक गोष्टी मांडणे आणि विकासाचे कोणतेही काम न केल्यामुळे केवळ टीका करणाऱ्यांपासून जनता सावध आहे. उलट आम्ही केलेली कामे जनतेसमोर मांडून लोकांपुढे जात आहोत. .Sangli News : विटा नगरपरिषदेवर भगवा फडकेल! सुहास बाबरांचा आत्मविश्वास शिवसेनेच्या पॅनेल घोषणेनं निवडणुकीत नवा रंग.विटा शहर हे सुंदर शहर बनवण्यासाठी जनतेने स्वतः पुढाकार घेतला आहे. विटा शहरात कोट्यवधींची कामे केली आहेत. यापुढेही शहरासाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही, हा माझा शब्द आहे,'' अशी ग्वाही आमदार बाबर यांनी दिली..यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हा कार्याध्यक्ष बाबासाहेब मुळीक, उमेदवार अक्षता साबळे, अमर शितोळे, प्रीती पवार, भालचंद्र कांबळे, शीला लिपारे, महेश कदम, समीर कदम, विठ्ठल कांबळे, सुलिंदर कांबळे, भाऊसाहेब कांबळे, राहुल कांबळे, कन्हैया पवार, रमेश पवार, सुभाष पवार, किसन पवार, अशोक पवार, बाळासो पवार, महिला, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.