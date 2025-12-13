पश्चिम महाराष्ट्र

Supreme Court : महत्त्वाची बातमी! शिक्षकांना नोकरी वाचविण्यासाठी 'टीईटी'च्या सहा संधी; सर्वोच्च न्यायालयाने दिली 'या' तारखेपर्यंत मुदत

Supreme Court Makes TET Mandatory for Primary Teachers : सर्वोच्च न्यायालयाने इयत्ता पहिली ते आठवीच्या शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा अनिवार्य केली असून ३१ ऑगस्ट २०२७ पूर्वी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे.
तात्या लांडगे
सोलापूर : इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गांवरील शिक्षकांना दोन वर्षांत (३१ ऑगस्ट २०२७ पूर्वी) ‘टीईटी’ उत्तीर्ण व्हावी लागणार आहे. उत्तीर्ण न होणाऱ्या शिक्षकांवर सक्तीच्या सेवानिवृत्तीची कारवाई केली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार शिक्षकांना न्यायालयाने (Supreme Court) दिलेली मुदत संपेपर्यंत सहावेळा पात्रता परीक्षा देण्याची संधी मिळणार आहे.

