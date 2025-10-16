Sangli News: सांगली जिल्ह्यातील वजनकाट्यांची होणार अचानक तपासणी; साखर आयुक्तांचे आदेश, भरारी पथके सज्ज..

सांगली : राज्यातील गळीत हंगाम २०२५-२६ हा एक नोव्हेंबरपासून सुरू होत आहे. साखर कारखान्यांचे वजनकाटे तपासणीकरिता शेतकरी संघटनांकडून सातत्याने मागणी होत आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालय स्तरावरून भरारी पथकांची स्थापना करून त्यांच्यामार्फत वजनकाट्यांची तपासणी करण्याची कार्यवाही करावी, अशा महत्त्वपूर्ण सूचना साखर आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना नुकत्याच दिल्या आहेत..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.साखर आयुक्त संजय कोलते यांनी भरारी पथकाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे स्पष्ट केली आहेत. त्यामध्ये सर्व भरारी पथकांमध्ये सर्व संबंधित घटकांचे प्रतिनिधी घेऊन अचानक भेटी देऊन वजनकाट्यांची तपासणी करावी. गैरप्रकार आढळल्यास यंत्रणेमार्फत योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी. गत वर्षीच्या गळीत हंगामाप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये कार्यरत साखर कारखान्यांच्या प्रमाणात तालुकानिहाय अथवा जिल्हा स्तरावर भरारी पथकाची स्थापना करावी..सांगली जिल्ह्यात १६ साखर कारखाने आहेत. भरारी पथकांमध्ये महसूल, पोलिस, वैधमापन शास्त्र विभाग, प्रादेशिक साखर सहसंचालक व शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींची नियुक्ती असणार आहे. जिल्हास्तरावरील भरारी पथक स्थापन केल्यास जिल्हास्तरावरील अधिकारी भरारी पथकात सदस्य राहतील. भरारी पथकातील सदस्यांची नावे व संपर्क क्रमांक, कार्यक्षेत्रातील साखर कारखाने व शेतकऱ्यांना उपलब्ध होतील, अशा प्रकारे प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत..जिल्ह्यातील भरारी पथकांनी स्वयंस्फूर्तीने कारखानास्थळावर अचानक भेटी देऊन वजनकाट्याची तपासणी करावी; जेणेकरून उसाच्या वजनासंदर्भात येणाऱ्या तक्रारींना आळा बसेल. शेतकऱ्यांना वजनाची पावती योग्य प्रकारे देण्यात येते किंवा कसे, याची खात्री करावी. एखाद्या साखर कारखान्याबाबत उसाच्या वजनाबाबत गैरप्रकार होत असल्याची तक्रार यंत्रणेस किंवा पोलिसांकडे आल्यावर लगेच त्या साखर कारखान्यांच्या वजनकाट्याची तपासणी करावी. गैरप्रकार आढळल्यास योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी, अशा सूचना दिल्या आहेत..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.‘एआय’ वापर करा...’स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी सांगितले की, शासनाची वजनकाटे तपासणी यंत्रे धूळ खात पडली आहेत. ती वापरात आणावीत. शासन कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर सर्वत्र करू पाहत आहेत. त्यामुळे उसातील काटामारी रोखण्यासाठी एआय तंत्रज्ञान वापरून सर्व यंत्रणा ऑनलाइन करून पारदर्शकता आणण्याची आमची मागणी आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.