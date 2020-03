मिरज-येथील वानलेस मिशन हॉस्पिटलमध्ये जगातल्या, वजनाने व आकाराने सर्वात मोठी ठरेल अशी दोन अर्भकांच्या आकाराची किडनी शस्त्रक्रियेद्वारे शिताफीने काढण्याचे काम सांगलीतील शहा हॉस्पिटलचे संचालक व वॉनलेस हॉस्पिटलचे सहयोगी युरॉलॉजिस्ट डॉ. निकेत कांती शहा यांनी यशस्वीरित्या 23 जून 2017 रोजी केले होते. त्यांच्या विक्रमाची नोंद नुकतीच लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डस्‌ने घेतली आहे. त्या संबंधीचे प्रमाणपत्र लिम्का बुकच्या व्यवस्थापनाने डॉ. शहा यांना दिले. शहा हॉस्पिटलचे संचालक डॉ. कांती शहा यांनी ही माहिती दिली. अशा प्रकारचा वैद्यकीय क्षेत्रातील विक्रम यापूर्वी सांगलीतून प्रथमच नोंदला गेला आहे. त्यामुळे सांगलीच्या वैद्यकीय क्षेत्राचे नाव आता लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डस्‌मध्ये नोंद झाले आहे. हजारांमध्ये एकाला होणारा ऍडल्ट पॉलिसिस्टीक या किडनीच्या आजारामुळे कराड येथील 50 वर्षे वयाचा एक रुग्ण गेली 8-10 वर्षे त्रस्त होता. त्यांना हा विकार वेगाने बळावला. या आजारामध्ये किडनीमध्ये पाण्याचे फुगे तयार होऊन आकार वाढत जातो व किडनी निकामी होत जाते. पण या आजारातील आजपर्यंतच्या जगाच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी किडनी होती. नेहमीचे किडनीचे वजन अंदाजे 150 ग्रॅम इतके असते, पण या रुग्णाची किडनी 40 पट मोठी म्हणजे 6.24 किलो इतकी मोठी झाली होती. मिरजेतील ज्येष्ठ नेफ्रॉलॉजिस्ट डॉ. राजीव गांधी यांनी या रुग्णाचे अचूक निदान केल्यानंतर त्यांच्याशी चर्चा करुन ही शस्त्रक्रिया यशस्वीपणे करण्यात आली. यापूर्वी अशा प्रकारच्या ऍडल्ट पॉलिसिस्टीक या आजारात यापूर्वी 2.75 किलो इतकी किडनीच्या वजनाची नोंद केली गेली आहे. त्याचबरोबर किडनीमध्ये कर्करोगाची गाठ असलेल्या एका रुग्णाच्या किडनीचे वजन 5.018 किलो इतके असल्याची नोंदही आहे. ही दोन्ही रेकॉर्डस्‌ या ऑपरेशनमुळे मोडली गेली आहेत. या दोन्ही रुग्णांच्या किडनीपेक्षाही अधिक वजनाची व 40.5 से.मी. इत्नया उच्चांकी लांबीची ही किडनी असल्याचे डॉ. निकेत शहा यांनी सांगितले. या किडनीचा आकार 40 पट वाढल्याने ती पोटातील इतर अवयव व आतड्यांना चिकटली गेली होती. ही अत्यंत गुंतागुंतीची आणि ऐतिहासिक शस्त्रक्रिया यशस्वी केल्याबद्दल मुत्ररोग शल्यविशारद डॉ. निकेत शहा, मुत्ररोगतज्ज्ञ डॉ. राजीव गांधी, मिरज मिशन हॉस्पिटलचे संचालक डॉ. नाथानियल ससे, भूलतज्ज्ञ डॉ. सिद्धेश्‍वर शेटे व मिशन हॉस्पिटलच्या शस्त्रक्रिया विभागाच्या सर्व तज्ज्ञ सहकाऱ्यांचे लिम्का बुकमध्ये नोंद झाल्याबद्दल अभिनंदन करण्यात येत आहे.



