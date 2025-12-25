पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Ginger Price : आल्याची जुनी-नवीन प्रतवारी चालणार नाही; शेतकऱ्यांच्या दरासाठी स्वाभिमानीचा इशारा

Crop Loss and Reduced Ginger : सलग पाच महिन्यांच्या पावसामुळे आल्याचे उत्पादन घटले; दर वाढ अपेक्षित, एकत्रित, सरसकट आले खरेदीच्या परिपत्रकाची काटेकोर अंमलबजावणीची मागणी; व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची लुबाडणूक केल्यास स्वाभिमानीचा तीव्र संघर्ष
Crop Loss and Reduced Ginger

Crop Loss and Reduced Ginger

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कडेगाव : ‘‘यंदा कोणत्याही परिस्थितीत आले पिकाची जुने-नवे प्रतवारी नावाखाली कपात, अशी फसवी नाटके चालणार नाहीत. शेतकऱ्यांनी घाम गाळून पिकवलेल्या आल्याला चांगला दर मिळालाच पाहिजे, अन्यथा स्वाभिमानी शेतकरी संघटना माजी खासदर राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल,’’ असा इशारा स्वाभिमानीचे राज्य प्रवक्ते अनिल पवार यांनी येथे पत्रकारांशी बोलताना दिला.

Loading content, please wait...
Sangli
Raju Shetti
Farmer
ginger
Paschim maharashtra
Price
Agriculture Loss

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com