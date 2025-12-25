Sangli Ginger Price : आल्याची जुनी-नवीन प्रतवारी चालणार नाही; शेतकऱ्यांच्या दरासाठी स्वाभिमानीचा इशारा

कडेगाव : ‘‘यंदा कोणत्याही परिस्थितीत आले पिकाची जुने-नवे प्रतवारी नावाखाली कपात, अशी फसवी नाटके चालणार नाहीत. शेतकऱ्यांनी घाम गाळून पिकवलेल्या आल्याला चांगला दर मिळालाच पाहिजे, अन्यथा स्वाभिमानी शेतकरी संघटना माजी खासदर राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल,’’ असा इशारा स्वाभिमानीचे राज्य प्रवक्ते अनिल पवार यांनी येथे पत्रकारांशी बोलताना दिला..ते म्हणाले, ‘‘यावर्षी आले लागवडीचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात घटले आहे. सलग पाच महिने पडलेल्या पावसामुळे आल्याला सड लागून खराब होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. या नैसर्गिक संकटाचा थेट परिणाम उत्पादनावर झाला असून, परिणामी यंदा बियाणे तसेच खोडवा काढणीच्या काळात आल्याचे दर आपोआपच चांगले राहणे अपेक्षित आहे. .Grapes Farming : द्राक्षशेतीचा 'महागडा' सल्लागार! उत्पादन खर्चाने मोडले शेतकऱ्यांचे कंबरडे; कृषी विभागाने लक्ष द्यावे.अशा परिस्थितीत खोडवा काढणीच्या वेळी शेतकऱ्यांची कुठलीही आर्थिक कोंडी होऊ नये, यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने लढा देऊन सरकारकडून काढून घेतलेल्या एकत्रित, सरसकट आले खरेदीच्या परिपत्रकाप्रमाणेच खरेदी झाली पाहिजे. आले व हळद पिकाच्या व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची लुबाडणूक न करता चांगला दर द्यावा, अन्यथा संघटना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल.’’.यावेळी पाणी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष डी. एस. देशमुख, संजय तडसरे, सिराज पटेल, बाळासाहेब वत्रे, संतोष डांगे, अभिमन्यू वरुडे आदी उपस्थित होते..Agriculture News : द्राक्ष पंढरीत वाइनचा 'नशा' उतरला! अतिवृष्टीमुळे उत्पादनात एक कोटी लिटरची घट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.