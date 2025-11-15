पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli News: पहाटेच्या थरारात ‘चंदा’ची सह्याद्रीत एंट्री; व्याघ्र संवर्धनाला मिळाली नवी उभारी!

Chanda Tigress Relocation: सह्याद्रीतील जंगलातील परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी ‘चंदा’च्या प्रत्येक हालचालीवर वैज्ञानिक पथकाचे सातत्यपूर्ण निरीक्षण सुरू.
शिराळा : वेळ पहाटे तीन वाजून २० मिनिटे... पिंजऱ्याचा दरवाजा उघडला गेला अन् डरकाळी फोडत ‘चंदा’ झेपावली. क्षणार्धात ती घनदाट जंगलात निघून गेली. तीन वर्षांची तरुण, तडफदार वाघीण ‘चंदा’ आज सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील चांदोली जंगलात दाखल झाली.

