Sangli News: पहाटेच्या थरारात ‘चंदा’ची सह्याद्रीत एंट्री; व्याघ्र संवर्धनाला मिळाली नवी उभारी!

शिराळा : वेळ पहाटे तीन वाजून २० मिनिटे... पिंजऱ्याचा दरवाजा उघडला गेला अन् डरकाळी फोडत ‘चंदा’ झेपावली. क्षणार्धात ती घनदाट जंगलात निघून गेली. तीन वर्षांची तरुण, तडफदार वाघीण ‘चंदा’ आज सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील चांदोली जंगलात दाखल झाली. .सह्याद्री खोऱ्यात पहिली ‘वनलक्ष्मी’ मिळाली. रात्रीच्या अंधारात घडलेला हा ऐतिहासिक क्षण या खोऱ्याचे भाग्य उजळणारा ठरला. पुनर्वसन वनविभागाने ही मोहीम फत्ते केली. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात तीन नर आणि पाच मादी असे आठ वाघ आणले जाणार आहेत. त्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. .चिपळूण-सह्याद्रीला पुन्हा सक्षम व्याघ्र अधिवास बनविणार.त्यातील पहिली वाघीण दाखल झाली. ‘सह्याद्री’च्या देदीप्यमान घाटमाथ्यावर वन्यजीव संरक्षणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. ‘चंदा’च्या आगमनाने व्याघ्र संवर्धनाला नवी उभारी मिळणार आहे. ‘सह्याद्री’ची जैवविविधता अधिक ‘श्रीमंत’ झाली आहे..महाराष्ट्र वन विभागाने ‘ऑपरेशन तारा’ या राज्यातील दीर्घकालीन व्याघ्र संवर्धन उपक्रमांतर्गत ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील ‘टी-२०-एस-२’ या तीन वर्षांच्या तरुण वाघिणीला यशस्वीरीत्या सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात सोडण्याची प्रक्रिया सुरू होती..Sahyadri Tiger Reserve: विदर्भातील वाघ सह्याद्रीत नेण्यास परवानगी; एक वाघीण स्थलांतरित, आठ वाघांना टप्प्याटप्प्याने नेणार.तिचं नाव चंदा. पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय यांनी ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प (टीएटीआर) व पेंच व्याघ्र प्रकल्प (पीटीआर) येथील तीन नर व पाच मादी अशा एकूण आठ वाघांचे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प (एसटरीआ) येथे स्थानांतरण करण्यास मंजुरी दिली आहे. भारतीय वन्यजीव संस्थेतील वैज्ञानिकांच्या मार्गदर्शनाखाली हा संपूर्ण कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे..‘ताडोबा’च्या खडसांगीची तरुण वाघीणसुमारे तीन वर्षांच्या या तरुण वाघिणीला राष्ट्रीय वाघ संवर्धन प्राधिकरणाच्या सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पातील खडसांगी परिक्षेत्रातून सुरक्षितरीत्या पकडण्यात आले. तिच्यावर योग्य पशुवैद्यकीय उपचार करण्यात आले..त्यानंतर सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाकडे वन्यजीव वाहतुकीच्या वाहनातून स्थलांतरित करण्यात आले. ‘ताडोबा’ व ‘सह्याद्री’ येथील पथकांनी केलेल्या समन्वित, वैज्ञानिक आणि जबाबदार कार्यामुळे हा प्रयत्न यशस्वी झाले, असा आनंद या विभागाने व्यक्त केला..‘चंदा’ आली सोनार्लीतसध्या त्या वाघिणीला शाहूवाडी तालुक्यातील सोनार्ली येथील बंदिस्त कुंपणात प्रायोगिक तत्त्वावर सोडण्यात आले आहे. पुढील टप्प्यांत वनात सोडण्यापूर्वी तिने तिथल्या परिस्थितीशी कसे जुळवून घेते, याचे निरीक्षण करण्यात येणार आहे. त्यानंतर जंगलात सोडण्यात येणार आहे. सध्याची संपूर्ण प्रक्रिया ही काटेकोर सुरक्षा मानदंड पाळून व सततच्या निरीक्षणाखाली पार पडली आहे..पराक्रमी कुटुंबात ‘चंदा’सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात आधीपासूनच ‘सेनापती’, सुबेदार’ आणि ‘बाजी’ असे तीन वाघ आहेत. या कुटुंबात आता ‘चंदा’ दाखल झाली आहे. व्याघ्र संवर्धनातील हा प्रवास अधिकच रोमहर्षक ठरणार आहे. या मोहिमेदरम्यान वाघिणीची प्रकृती चांगली राखण्यासाठी ताडोबा व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर येथील वन्यजीव पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. आर. एस. खोब्रागडे यांनी नेतृत्व केले..‘ऑपरेशन तारा’ हा ‘सह्याद्री’साठी ऐतिहासिक पुढचा टप्पा आहे. या वाघिणीच्या ‘सॉफ्ट रिलीज’मुळे ‘सह्याद्री’तील वैज्ञानिक पुनर्स्थापना कार्यक्रमाला सुरुवात झाली आहे. आमच्या पथकाने ही संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत जबाबदारीने व सुरळीत पार पाडली. भारतीय वन्यजीव संस्थेच्या मार्गदर्शनाखाली सातत्यपूर्ण निरीक्षण करून ‘सह्याद्री’ला पुन्हा सक्षम व्याघ्र अधिवास बनवू. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात सक्षम व्याघ्र अधिवास निर्माण करण्यासाठी वन विभाग सातत्यपूर्ण निरीक्षण, अधिवास सुधारणा व वैज्ञानिक पद्धतींच्या अंमलबजावणीस वचनबद्ध आहे.”- तुषार चव्हाण,.क्षेत्र संचालक, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प‘सह्याद्री’तील व्याघ्र पुनवर्सनासाठी हे स्थानांतरण हा एक मैलाचा दगड आहे. ‘ताडोबा’ व ‘सह्याद्री’च्या पथकांचे समन्वित, वैज्ञानिक आणि व्यावसायिक कार्य अभिनंदनास पात्र आहे.- एम. एस. रेड्डी, मुख्य वन्यजीव संरक्षक, महाराष्ट्र.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.