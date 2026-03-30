Farmers Demand : . ताकारी-टेंभू आवर्तनासाठी आज जलसंपदासमोर ठिय्या; संजय पाटील, प्रभाकर पाटील नेतृत्व करणार

तासगाव : 'ताकारी', 'टेंभू'चे आवर्तन रखडल्याने तालुक्यात पाणी टंचाई निर्माण झाली आहे. माजी खासदार संजय पाटील, प्रभाकर पाटील यांच्या नेतृत्वात उद्या (ता. ३०) जलसंपदा उपविभागीय कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात देवराष्ट्रे ताकारी पंपगृह विभागाचे कार्यकारी अभियंता, ओगलेवाडी टेंभू उपसा सिंचन योजनेच्या कार्यकारी अभियंत्यांना निवेदन देण्यात आले..निवेदनात नमूद केल्यानुसार, तासगाव तालुक्यातील मणेराजुरी, चिंचणी, पुणदी, भैरववाडी, उपळावी, मतकुणकी, वंजारवाडी, आळते आणि सोनी ही गावे ताकारी योजनेच्या लाभक्षेत्रात येतात. मणेराजुरी, सावर्डे, बलगवडे, बस्तवडे, खुजगाव, वाघापूर, लोढे, कौलगे, डोर्ली, आरवडे, मांजडे, हातनूर, गोटेवाडी, हातनोली, धामणी, पाडळी, पेड, सावळज आणि चिंचणी ही गावे विसापूर-पुणदी व टेंभू योजनेच्या लाभक्षेत्रात येतात..सध्या या संपूर्ण परिसरातील येरळा नदीपात्र कोरडे पडले आहे. लाभक्षेत्रातील गावांमध्ये ऊस आणि द्राक्ष शेतीचे मोठे क्षेत्र असून, सध्या द्राक्षबागांच्या छाटण्या आणि उसाची मोठी गरज असतानाच पाणीटंचाईने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. जलसंपदा विभागाच्या नियमानुसार १ मार्च रोजी उन्हाळी आवर्तन सुरू होणे अपेक्षित होते. .परंतु मार्चअखेर तोंडावर आला, तरी योजना बंदच आहेत. आवर्तन सुरू करण्यास आणखी विलंब झाल्यास शेवटच्या टोकाच्या गावांपर्यंत पाणी पोहोचण्यास महिनाभराचा कालावधी जाईल, ज्यामुळे शेती उत्पादनात घट होऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे..प्रशासनाचा हा वेळकाढूपणा आणि हलगर्जीपणा आता शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठला आहे. 'ताकारी'च्या मुख्य कालव्यातून येरळा नदीत तातडीने पाणी सोडण्याच्या मागणीसाठी हे आंदोलन छेडले जाणार आहे. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.