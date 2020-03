चिकन घ्या चिकन.... फक्त ८० रूपयांना किलोभर, रस्त्यावर थाटली दुकाने

नगर तालुका ः गेल्या महिनाभरापासून कोरोना विषाणूने जगभर थैमान घातले आहे. "कोरोना'च्या भीतीने राज्यभरात अनेक ठिकाणी चिकन खाणे बंद झाल्याने हा व्यवसाय जवळपास संपुष्टात आला आहे. जगभरात "कोरोना'च्या भीतीचे वातावरण आहे. त्यामुळे राज्यातील कुक्कुटपालन (पोल्ट्री) व्यवसायाला मोठा फटका बसला आहे. नगर तालुक्‍यातील बहुतेक गावांत शेतीला जोडव्यवसाय म्हणून "पोल्ट्री' व्यवसायाकडे पाहिले जाते. राज्यभर मोठ्या प्रमाणात या व्यवसायाचे जाळे पसरले आहे. या व्यवसायात पिले मोठी करून ती विकली जातात. हेही वाचा - अजितदादा म्हणले, माझी सटकली तर काय खरं नाय गेल्या महिनाभरात कोरोना विषाणूने जगभर थैमान घातल्याने अनेकांनी चिकन व अंडी खाणे बंद केले आहे. जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात "पोल्ट्री' चिकनचे भाव 170 रुपये प्रतिकिलो होते, तर अंडी साडेचारशे रुपये शेकडा होते. फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात "पोल्ट्री' चिकनचे भाव 80 ते शंभर रुपये प्रतिकिलोवर आले आहेत, तर अंड्यांचे भाव साडेचारशेवरून तीनशे ते साडेतीनशे रुपयांवर आले आहेत.



व्यावसायिकांना फटका

अनेक शेतकरी "पोल्ट्री' व्यवसायाकडे खात्रीशीर उत्पन्न देणारा व्यवसाय म्हणून पाहतात. राज्यातील अनेक कंपन्या या व्यवसायात असून, शेतकऱ्यांशी त्यांनी करार केले आहेत. "कोरोना'मुळे ग्राहक झपाट्याने कमी झाल्याने पक्ष्यांच्या किमती लक्षणीयरीत्या उतरल्या आहेत. त्याचा मोठा फटका शेतकरी वर्गाला बसला आहे. "कोरोना'मुळे अनेकांच्या मनात धडकी भरली आहे. ग्राहक झपाट्याने कमी होत आहेत. ग्राहकांना योग्य मार्गदर्शन करण्याची गरज आहे. "कोरोना'चा फटका पोल्ट्री कंपन्या, शेतकरी व किरकोळ विक्रेत्यांना बसला आहे.

- अंकुश गायकवाड, "पोल्ट्री' उत्पादन विक्रेता

... "कोरोना'चा संबंध नाही

"कोरोना' आणि चिकन, अंडी यांचा कुठलाही संबंध नाही. देशात चिकन, मटण शिजवून घेतले जाते. आपल्या देशात कोठेही मांस कच्चे खाल्ले जात नाही. शिजविलेल्या कोणत्याही पदार्थात हा विषाणू जगू शकत नाही. केवळ भीतीमुळे आपल्याकडे चिकन, अंडी खाणे बंद केले गेले आहे. याबाबत आम्ही जिल्हा पातळीवर जनजागृती करीत आहोत.

- डॉ. सुनील तुंबारे, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी

Web Title: Take the chicken, only 80 rupees