पश्चिम महाराष्ट्र

sangli Tanajirao patil : “विरोधकांकडे दाखवण्यासारखं एकही काम नाही!” तानाजीराव पाटील यांचा घणाघाती आरोप; ८४ कोटींच्या पाणी योजनेचा उल्लेख

Development Works Highlighted : विरोधकाकडे सांगण्यासारख एकही काम नाही म्हणून दिशाभूल करून निवडणूक दुसरीकडे वळवण्याचा केविलवाना प्रयत्न होतोय. पाच वर्षे घरात बसायचं. कामावर न बोलता लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप जिल्हा बँकेचे संचालक तानाजीराव पाटील यांनी केला.
Development Works Highlighted

Development Works Highlighted

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

आटपाडी : विरोधकाकडे सांगण्यासारख एकही काम नाही म्हणून दिशाभूल करून निवडणूक दुसरीकडे वळवण्याचा केविलवाना प्रयत्न होतोय. पाच वर्षे घरात बसायचं. कामावर न बोलता लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप जिल्हा बँकेचे संचालक तानाजीराव पाटील यांनी केला.

Loading content, please wait...
Sangli
election
Paschim maharashtra
Development
aatpadi
Opposition

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com