sangli Tanajirao patil : “विरोधकांकडे दाखवण्यासारखं एकही काम नाही!” तानाजीराव पाटील यांचा घणाघाती आरोप; ८४ कोटींच्या पाणी योजनेचा उल्लेख

आटपाडी : विरोधकाकडे सांगण्यासारख एकही काम नाही म्हणून दिशाभूल करून निवडणूक दुसरीकडे वळवण्याचा केविलवाना प्रयत्न होतोय. पाच वर्षे घरात बसायचं. कामावर न बोलता लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप जिल्हा बँकेचे संचालक तानाजीराव पाटील यांनी केला..भिंगेवाडी येथे नगराध्यक्ष उमेदवार रावसाहेब सागर आणि नगरसेवकाच्या प्रचारार्थ सभेत बोलत होते. यावेळी बाळासाहेब हजारे, सोमनाथ भिंगे, राहुल हजारे, मनोज मरगळे, बिरुदेव खांडेकर आदी उपस्थित होते. ते म्हणाले, "माझा पक्ष सत्तेत आहे म्हणून घरात बसून विकास होत नसतो. त्यासाठी रात्रीचा दिवस करून रक्त आटवून प्रयत्न करावा लागतो. विरोधक शुद्ध पाणी देऊ, नाट्यगृह उभारू अशी आश्वासन देतात. पण, आम्ही ८४ कोटींची पाणी योजना, नाट्यगृह मंजूर करून काम अंतिम टप्प्यात आली, तरी त्यांना माहीती नाही. चालू असलेल्या कामांची आश्वासने देत सुटलेत. बंद पडलेली पेठ काम केल्याने चालू झाली. पाच वर्षे घरात बसायचं. निवडणुका आल्यावर बाहेर पडणार. लोकांची दिशाभूल करायचं काम चालल आहे. सांगलीनंतर आटपाडीचे क्षेत्रफळ सर्वाधिक आहे. जिल्हास्तरावरची कामे उभारताना कुठेतरी आरक्षण पडणार. पण, कामामुळे राहिलेल्या जागांची पाच दहा पट किंमत वाढणार आहे. विरोधकांच्या दिशाभूलीला बळी न पडता मी स्वतः नगराध्यक्ष आणि नगरसेवकचा उमेदवार असल्याचे समजून मतदान करण्याचे आवाहन केले. राष्ट्रीय समाज पक्षाचे तालुकाध्यक्ष सत्यजित गलांडे यांनी सेनेला पक्षाचा पाठिंब्याचे पत्र दिले, तर भिंगेवाडी येथील मुस्लिम बांधवांनी सेनेत प्रवेश केला.