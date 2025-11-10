Tasgaon Election: तासगावमध्ये नगराध्यक्षपद महिला राखीव; सक्षम महिलांच्या शोधात सर्वच पक्षांची धावपळ

तासगाव: तासगाव पालिकेचे नगराध्यक्षपद महिलांसाठी राखीव असल्याने आणि १२ नगरसेविका निवडून जाणार असल्याने राजकीय सक्षम महिलांचा शोध सुरू झाला आहे. खुल्या गटातील जागा वगळता महिला उमेदवार शोधता शोधता नेतेमंडळींची दमछाक होऊ लागली आहे. नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवाराबद्दल सर्वच पक्षांनी मौन बाळगले आहे. .तासगाव पालिकेत नगराध्यक्ष पद महिला राखीव आहे. शिवाय निवडल्या जाणाऱ्या नगरसेवकांमधून २४ पैकी १२ महिला नगरसेविका असणार आहेत. आपल्या पॅनलमध्ये राजकीयदृष्ट्या सक्षम महिला असाव्यात यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. .Karad Reservation: कऱ्हाडच्या मात्तबरांना झेडपीसाठी दिलासा; पंचायत समितीत राहणार महिलांचा दबदबा, दुधाची तहान ताकावर भागवण्याची अनेकांवर वेळ .नगरपालिकेच्या १२ प्रभागांमधून प्रत्येक प्रभागातून एक महिला नगरसेविका म्हणून निवडून जाणार आहे. १२ पैकी ८ खुला गट महिला तर ३ ओबीसी १ अनुसूचित जाती महिला राखीव जागा आहेत. पालिका निवडणूक आबा विरुद्ध काका गट अशी नेहमीप्रमाणे दुरंगी न राहता चौरंगी होण्याकडे कल दिसत आहे. .माजी खासदार संजय पाटील, आमदार रोहित पाटील यांच्या पाठोपाठ भाजप आणि आता राष्ट्रवादी (अजित पवार) काँगेसही निवडणुकीत उतरत असल्याचे चित्र दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर सक्षम महिला उमेदवार शोधणे सर्वच पॅनलप्रमुखांसाठी अवघड बनले आहे. .Sangali News: तिथं पोहोचायची फक्त ‘यशवंती’.चार पॅनल झाल्यास ५० महिला निवडणुकीच्या प्रचारात असणार आहेत. त्यामुळे आपली आणि आपल्या प्रभागाची भूमिका ठामपणे पालिकेत मांडू शकतील, अशा सक्षम ५० महिलांचा शोध सुरू आहे..याशिवाय नगराध्यक्षपद ही महिला राखीव असल्याने नगराध्यक्ष पद सांभाळू शकणाऱ्या पालिकेचा कारभार हाकू शकणाऱ्या आणि गट सांभाळू शकणाऱ्या अशा महिला उमेदवार निवडणे ही मोठी कसरत पक्षांच्या नेत्यांना करावी लागत आहे. .आबा आणि काका गटातून नगराध्यक्ष पदासाठी एकापेक्षा जास्त पर्याय पुढे आल्याने त्यापैकी नक्की कोणाची निवड करायची यावर काथ्याकूट सुरू आहे. पालिका निवडणूक अटीतटीची होत असल्याने आणि मागील निवडणुकांमधील अनुभव पाठीशी असल्याने नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवारांबद्दल सर्वच पॅनलप्रमुख आपले पत्ते खुले करताना दिसत नाहीत. त्यामुळे आत्तापर्यंत कोणीही आपला नगराध्यक्ष पदाचा उमेदवार जाहीर केलेला नाही. विशेष म्हणजे नागरिकांमधून नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवाराबद्दल प्रचंड उत्सुकता जाणवत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.