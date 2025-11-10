पश्चिम महाराष्ट्र

Tasgaon Election: तासगावमध्ये नगराध्यक्षपद महिला राखीव; सक्षम महिलांच्या शोधात सर्वच पक्षांची धावपळ

Women Reservation: तिसंगी ग्रामपंचायत मतदारसंघ अनुसूचित जातींसाठी राखीव झाल्याने अनेक जुन्या इच्छुकांच्या आशांवर पाणी फिरले आहे. या नव्या आरक्षणामुळे नव्या चेहऱ्यांना राजकारणात प्रवेश करण्याची संधी निर्माण झाली आहे.
Tasgaon Election

Tasgaon Election

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

तासगाव: तासगाव पालिकेचे नगराध्यक्षपद महिलांसाठी राखीव असल्याने आणि १२ नगरसेविका निवडून जाणार असल्याने राजकीय सक्षम महिलांचा शोध सुरू झाला आहे. खुल्या गटातील जागा वगळता महिला उमेदवार शोधता शोधता नेतेमंडळींची दमछाक होऊ लागली आहे. नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवाराबद्दल सर्वच पक्षांनी मौन बाळगले आहे.

तासगाव पालिकेत नगराध्यक्ष पद महिला राखीव आहे. शिवाय निवडल्या जाणाऱ्या नगरसेवकांमधून २४ पैकी १२ महिला नगरसेविका असणार आहेत. आपल्या पॅनलमध्ये राजकीयदृष्ट्या सक्षम महिला असाव्यात यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

Loading content, please wait...
Sangli
women
election
Municipal Corporation
political parties
muncipal corporation election
Reservation for Women in Local Governance

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com