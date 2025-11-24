माजी खासदार संजय पाटलांच्या नेतृत्वातील स्वाभिमानी आघाडीला 'वंचित'चा पाठिंबा; सुजात आंबेडकर म्हणाले, दादागिरीच्या प्रभावातून...

तासगाव : ‘‘लोकशाही टिकविणे, ही आपली सर्वांची जबाबदारी आहे. मक्तेदारी, दबावशाही दादागिरीच्या प्रभावातून बाहेर या. लोकांसाठी काम करणाऱ्या, विकास योजना आणणाऱ्या, लोकांसाठी धावून येणाऱ्या उमेदवारांना मतदान करा,’’ असे आवाहन वंचित बहुजन आघाडीचे नेते सुजात आंबेडकर (Sujat Ambedkar) यांनी तासगाव येथे केले..तासगाव नगरपालिका निवडणुकीतील माजी खासदार संजय पाटील (Sanjay Patil) यांच्या नेतृत्वातील स्वाभिमानी विकास आघाडी आणि वंचित बहुजन आघाडी पॅनेलच्या प्रचारासाठी वंचित बहुजन आघाडीचे नेते सुजात आंबेडकर उपस्थित होते. यावेळी माजी खासदार संजय पाटील, प्रभाकर पाटील पॅनेलच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार विजया बाबासो पाटील यांच्यासह पॅनेलमधील २४ उमेदवार उपस्थित होते. यावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्ह्यातील पदाधिकारी उपस्थित होते..Satara Politics : दोन्ही राजांचे आवाहन धुडकावले! साताऱ्यात २४ प्रभागांत बंडखोरी; नगराध्यक्षपदासाठी नऊ जणांत लढत.सुजात आंबेडकर म्हणाले, ‘‘ज्या ठिकाणी सामाजिक सलोखा, विकास, स्वाभिमान, व्हिजन आहे, त्यामुळे तासगाव नगरपालिका निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीने स्वाभिमानी विकास आघाडीला पाठिंबा दिला आहे. नगरपालिका निवडणुकीतील आघाडी जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीत ही परिवर्तन घडवून आणणे, हे नक्की.’’.शिंदेंचं नेतृत्व स्वीकारलं, तिथेच ठाकरे सेनेचे पंख तुटले; काँग्रेसची ताकद झाली क्षीण, राष्ट्रवादीला करावी लागणार कसरत!.माजी खासदार संजय पाटील म्हणाले, ‘‘स्वाभिमानी विकास आघाडीच्या पॅनेलमधील उमेदवार हे सर्वसामान्य घरातील आहेत. समाजासाठी काही करू इच्छिणाऱ्याना संधी दिली आहे. उमेदवार ओळखा कोण आपला कोण परका हे पाहा, कोणाचे काय धंदे आहेत, हे पाहा उमेदवार पाहा. शहरातील मतदारांनी मला नेहमी साथ दिली आहे. शहराच्या विकासासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे.’’.शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वाभिमान विकासासाठी पाठीशी राहा, असे आवाहन प्रभाकर पाटील यांनी केले. नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार विजया पाटील, सोमनाथ साळुंखे, माजी नगरसेवक किशोर गायकवाड यांची भाषणे झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.