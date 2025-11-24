पश्चिम महाराष्ट्र

माजी खासदार संजय पाटलांच्या नेतृत्वातील स्वाभिमानी आघाडीला 'वंचित'चा पाठिंबा; सुजात आंबेडकर म्हणाले, दादागिरीच्या प्रभावातून...

Sujat Ambedkar Appeals for Strong Democratic Participation in Tasgaon : तासगाव नगरपालिकेच्या निवडणुकीत सुजात आंबेडकरांनी मतदारांना लोकशाही वाचविण्यासाठी विकासाभिमुख उमेदवारांना मतदान करण्याचे आवाहन केले.
तासगाव : ‘‘लोकशाही टिकविणे, ही आपली सर्वांची जबाबदारी आहे. मक्तेदारी, दबावशाही दादागिरीच्या प्रभावातून बाहेर या. लोकांसाठी काम करणाऱ्या, विकास योजना आणणाऱ्या, लोकांसाठी धावून येणाऱ्या उमेदवारांना मतदान करा,’’ असे आवाहन वंचित बहुजन आघाडीचे नेते सुजात आंबेडकर (Sujat Ambedkar) यांनी तासगाव येथे केले.

