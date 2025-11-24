पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli News : “दबावशाहीच्या छायेतून बाहेर या” तासगावात सुजात आंबेडकरांचा जोरदार संदेश; वंचित–स्वाभिमानी आघाडीचा प्रचार धमाकेदार सुरुवात

Sujat Ambedkar Urges: तासगाव नगरपालिका निवडणुकीतील माजी खासदार संजय पाटील यांच्या नेतृत्वातील स्वाभिमानी विकास आघाडी आणि वंचित बहुजन आघाडी पॅनेलच्या प्रचारासाठी वंचित बहुजन आघाडीचे नेते सुजात आंबेडकर उपस्थित होते.
तासगाव: ‘‘लोकशाही टिकविणे, ही आपली सर्वांची जबाबदारी आहे. मक्तेदारी, दबावशाही दादागिरीच्या प्रभावातून बाहेर या. लोकांसाठी काम करणाऱ्या, विकास योजना आणणाऱ्या, लोकांसाठी धावून येणाऱ्या उमेदवारांना मतदान करा,’’ असे आवाहन वंचित बहुजन आघाडीचे नेते सुजात आंबेडकर यांनी तासगाव येथे केले.

